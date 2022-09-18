Двухлетнюю девочку с отцом не пустили на детскую площадку в Краснодаре, посчитав их чужаками

Чужие дети смотрят на площадку из-за забора. Фото: @tipichkras

Двухлетнюю малышку с отцом не пустили на детскую площадку во дворе дома, где она не живет. Качели и горки обнесли заграждением жители многоквартирного дома по улице 5-й Дорожной, 68. А на калитке повесили объявление: вход тем, кто не живет в этом доме, запрещен.

- Нам с ребенком просто преградила путь на площадку женщина. Спросила, из какой мы квартиры. Но узнав, что из соседнего двора, не пустила, - рассказывает мужчина.

Площадку открыли год назад. Ребятня обрадовалась этому, во дворе зазвучал веселый детский смех. Но ненадолго.

Объявление появилось на калитке недавно. Фото: @tipichkras

- На площадке дежурит активистка – дама с собачкой и с мужем, скандалит, говорит, что это придомовая территория и находится в собственности у жильцов, - пожаловались соседи по площадке в тг-канал "Типичный Краснодар".

Надо сказать, прецеденты во дворах краснодарских многоэтажек возникают нередко. С тех самых пор, как землю под домами призвали приватизировать, а на нужды двора жильцы стали тратиться в складчину.

Лишенные права гулять и играть, где пожелается, обращаются в полицию. Но она тут бессильно разводит руками. Действия жильцов сложно квалифицировать с точки зрения закона: площадка — придомовая территория.

Зато с точки зрения морали тут все предельно ясно — квартирный вопрос испортил людей.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

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