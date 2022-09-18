Завели перочинным ножом и попали в ДТП. На Кубани осудят двоих парней, угнавших иномарку

Уголовное дело направили в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят двоих молодых угонщиков иномарки. Расследование дела завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Без машины тогда едва не остался житель Лабинского района. Владелец автомобиля Mazda припарковал его возле двора и ушел. Но закрыть машину забыл.

Внимание на иномарку тогда обратили двое парней – 21 и 22 года. Желая покататься по району, они подошли к машине и, к их на тот момент счастью, увидели, что дверь не заперта. А при себе оказался перочинный нож, который позже пригодился.

Так, угонщики забрались в салон, искусно завели автомобиль ножом и двинулись с места. Довольные парни катались по району, пока не заметили сотрудников ДПС. Полицейские уже вышли на след водителя и пассажира чужой иномарки и пытались их остановить.

Те же тормозить не собирались. И, дав по газам, рванули от стражей порядка. Но водитель не рассчитал со скоростью и не смог совладать с машиной. Автомобиль съехал с дороги – тут-то парней и задержали.

На угонщиков, желавших отдохнуть и покататься, завели уголовное дело. Одного из них отправили под домашний арест. А его приятель находился под подпиской о невыезде.

Теперь за поездку по району на угнанной иномарке им грозит до семи лет тюрьмы.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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