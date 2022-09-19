Как МРТ помогает при исследовании мягких тканей различных областей организма

Фото: МРТ Эксперт Сочи

Образования в мягких тканях: вследствие чего они могут возникать? Как в выяснении причин их появления может помочь МРТ-диагностика? На наши вопросы отвечает врач-рентгенолог «МРТ Эксперт Сочи» Тимонин Олег Александрович.

На фото: врач-рентгенолог «МРТ Эксперт Сочи» Тимонин Олег Александрович

— Олег Александрович, скажите, из-за чего могут появляться образования?

Причиной появления различных образований могут быть травмы (растяжение мышц, повреждение сухожилий); изменения после травмирования (гематомы, рубцы, фиброз); воспалительные процессы (гнойные образования, инфильтрация); опухоли.

— От чего зависит выбор исследования, которое нужно пройти для поиска образования?

— Прежде всего от предполагаемой патологии. Поэтому пациенту с образованием необходимо сначала обратиться за консультацией к доктору – врачу общей практики или хирургу. После сбора жалоб и первичного осмотра, опираясь на предполагаемый диагноз, врач может рекомендовать пациенту пройти те или иные исследования. Один из информативных вариантов диагностики в данном случае – магнитно-резонансная томография.

Доктор может назначить МРТ-исследование одной или нескольких локализаций.

Хочу заметить, что в большей части для дифференциальной диагностики образований и получения более полной информации о форме, размере и расположении новообразования нам помогает внутривенное контрастирование. Эти препараты вводятся внутривенно и, накапливаясь в пораженных тканях, позволяют более четко определить степень поражения мягких тканей. Данные препараты не токсичны и абсолютно безопасны для пациента.

Фото: МРТ Эксперт Сочи

— Олег Александрович, ведь есть и другие виды обследования, например, рентген, УЗИ и КТ. В чем преимущества МРТ-обследования?

— Каждый из них имеет свои преимущества. Привычный рентген не справится с задачей проверки мягких тканей, поскольку ориентирован на костную ткань, при этом позволяет провести исследование в положении пациента стоя. УЗИ исследует в основном поверхностные слои, а с помощью компьютерной томографии хорошо видны костные осколки при травмах позвоночника, их положение, смещение, но мягкие ткани визуализируются недостаточно хорошо, при этом несет рентгеновскую нагрузку на организм. МРТ же безопасна, можно проводить многократно: например, для постановки верного диагноза и контроля за ходом лечения. Ведь связочный аппарат, мускулатура, подкожно-жировая клетчатка, кожа, железы наружной секреции также подвергаются различным заболеваниям и патологическим процессам. Для визуализации подобных мягкотканных структур лучше выбрать именно МРТ.

Кроме того, МРТ мягких тканей различных областей организма играет важную роль в случаях, когда жалобы и симптомы пациента сложно связать с конкретной анатомической структурой.

Изображения, получаемые во время МРТ, показывают не только состояние предполагаемого очага поражения, но и окружающую зону. Это позволит увидеть, насколько сильно развилась патология и даже небольшие поражения величиной от 1-5 мм.

Оценивается характер патологии (например, доброкачественная опухоль или раковая), степень развития, размер, распространённость в ткани. Распознаются заболевания, о которых вы можете даже не подозревать, тем самым исключаются осложнения, избавление от недуга происходит на ранней стадии его развития.

Выбор оптимального способа исследования в любом случае остаётся за лечащим врачом.

Фото: МРТ Эксперт Сочи

— Требуется ли специальная подготовка перед МРТ мягких тканей?

— МРТ мягких тканей не отличается от МР-томографии других органов. Специальной подготовки не требует. Главное условие – неподвижность при нахождении в аппарате. Тогда он сделает серию чётких снимков с разных ракурсов. При работе МР-томографа слышен шум, но манипуляция совершенно безболезненна и не имеет побочных эффектов.

Если у пациента есть проявления клаустрофобии (боязни замкнутого пространства), то в нашем центре возможно пройти исследования с родственниками или близкими людьми для вашей поддержки.

— Кому такое исследование может быть противопоказано?

— Как и любую МРТ-диагностику, обследование нельзя проводить пациентам с кардио- и нейростимуляторами, имплантами внутреннего уха, нефиксированными металлическими предметами в области исследования. Процедура с контрастированием противопоказана беременным, лицам с аллергической реакцией на контрастный препарат, тяжёлыми поражениями почек.

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