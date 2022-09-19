Анатолий Торлин сейчас находится под наблюдением медиков. Фото: из личного архива героя публикации.

Пациент, задержавший вооруженного мужчину в больнице Армавира, госпитализирован. Как удалось узнать «КП» - Кубань», 32-летний Анатолий Торлин, который помог задержать агрессивного посетителя, напавшего на уролога с ножом, пострадал и сам.

- В момент, когда пытался его остановить, я рукой схватился за лезвие, которым он размахивал. Поранился, но после случившегося обработал рану, мне сделали перевязку. Думал, что отделался испугом, но, наверное, только сейчас отошел от шока, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Анатолий Торлин. - Во время задержания я даже и не понял, как получил травмы в область мошонки. Меня экстренно госпитализировали.

Сейчас Анатолий находится под наблюдением врачей. Кроме того, в больнице по-прежнему лежит и изрезанный врач-уролог Стэфан Фотиади. 29-летний медик получил несколько ножевых ранений от незнакомца. После произошедшего его доставили в Краснодарскую краевую больницу №1.

За жизнь врача борются в краснодарской больнице - сейчас он в реанимации.

- Состояние врача все еще тяжелое. Из-за полученных травм были задеты некоторые органы, так, пришлось удалить часть желудка, - сообщил «КП» - Кубань» источник в медучреждении. - Точных прогнозов давать пока не спешим.

О том, что стало причиной нападения, выясняют правоохранители.

- Пока пытался утихомирить, спрашивал у него - чего напал? А он мне в ответ - он [врач] меня зрения лишил! Но где уролог, а где глаза? Думаю, что он перепутал кабинеты либо все-таки был не в себе, может, имел какие-либо психические отклонения, - говорил ранее Анатолий Торлин.

В отношении 49-летнего мужчины, который напал на медика и ранил еще одного пациента, возбудили уголовное дело.

- Следователем проводятся необходимые следственные действия, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Сейчас устанавливаются мотив и другие обстоятельства совершенного преступления.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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