Проверки продолжаются

В Краснодаре сотрудники ФСБ вычислили полицейского, который нарушил правила хранения и обработки секретных документальных материалов на рабочем компьютере. Ему вынесли предупреждение.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что мужчина, являясь секретоносителем, обрабатывал секретные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Он хранил документы на служебном компьютере, не прошедшем в установленном порядке процедуру аттестации и подключенном к интернету. Этими действиями создал условия, способствующие разглашению сведений, составляющих государственную тайну, - пояснили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Силовики добавили, что указанные сведения не распространялись третьим лицам, поэтому полицейскому вынесли только предупреждение.

- От имени органов безопасности сотруднику правоохранительных органов Краснодара объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. За это предусмотрено наказание по статье «разглашение государственной тайны», - добавили в ведомстве.

Известно, что проверки в правоохранительных органах продолжаются.

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