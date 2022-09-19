Проверки продолжаются
В Краснодаре сотрудники ФСБ вычислили полицейского, который нарушил правила хранения и обработки секретных документальных материалов на рабочем компьютере. Ему вынесли предупреждение.
- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены сведения о том, что мужчина, являясь секретоносителем, обрабатывал секретные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Он хранил документы на служебном компьютере, не прошедшем в установленном порядке процедуру аттестации и подключенном к интернету. Этими действиями создал условия, способствующие разглашению сведений, составляющих государственную тайну, - пояснили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
Силовики добавили, что указанные сведения не распространялись третьим лицам, поэтому полицейскому вынесли только предупреждение.
- От имени органов безопасности сотруднику правоохранительных органов Краснодара объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления. За это предусмотрено наказание по статье «разглашение государственной тайны», - добавили в ведомстве.
Известно, что проверки в правоохранительных органах продолжаются.
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