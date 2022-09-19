Дороги в Сочи затопило. Фото: соцсети
На Сочи 19 сентября обрушилась непогода. Как и обещали синоптики, с самого утра в городе начался сильный ливень. На улицах курорта за считаные минуты образовались глубокие лужи. На дорогах появились многокилометровые пробки. Водителям приходится снижать скорость, чтобы "не утонуть".
Больше всего от стихии досталось поселку Веселое в Адлерском районе курорта. Мощный ливень быстро затопил дороги. Жителям и гостям курорта вода доходит чуть ли не до колена.
Улицы поселка превратились в настоящие реки, машины и люди с трудом преодолевают водные преграды. Местным жителям пришлось плыть по дорогам, чтобы добраться до работы. Вода даже проникает в салоны автомобилей.
Дорогу затопило и в сторону Розы Хутора. Очевидцы сообщают, что проехать здесь удается с трудом.
- До конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Будьте крайне осторожны! - предупредили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Местные жители Центрального района Сочи сообщают, что у них только покапал дождь. Улицы не затоплены. А в Дагомысе ярко светит солнце и нет даже намека на сильный ливень.
Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.
Сочинцам и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.