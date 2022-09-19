Дороги в Сочи затопило. Фото: соцсети

На Сочи 19 сентября обрушилась непогода. Как и обещали синоптики, с самого утра в городе начался сильный ливень. На улицах курорта за считаные минуты образовались глубокие лужи. На дорогах появились многокилометровые пробки. Водителям приходится снижать скорость, чтобы "не утонуть".

Последствия сильного ливня в Сочи 19 сентября

Больше всего от стихии досталось поселку Веселое в Адлерском районе курорта. Мощный ливень быстро затопил дороги. Жителям и гостям курорта вода доходит чуть ли не до колена.

Улицы поселка превратились в настоящие реки, машины и люди с трудом преодолевают водные преграды. Местным жителям пришлось плыть по дорогам, чтобы добраться до работы. Вода даже проникает в салоны автомобилей.

Дорогу затопило и в сторону Розы Хутора. Очевидцы сообщают, что проехать здесь удается с трудом.

- До конца суток 19 сентября, а также в течение суток 20 и 21 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений. Будьте крайне осторожны! - предупредили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Местные жители Центрального района Сочи сообщают, что у них только покапал дождь. Улицы не затоплены. А в Дагомысе ярко светит солнце и нет даже намека на сильный ливень.

Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Сочинцам и гостям курорта рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.