Медведь напугал туристов. Фото: соцсети

В Сочи бархатный сезон в самом разгаре. Прогуливаясь по местным паркам и скверам, курортникам не раз удавалось встретить животных. То белочки кружили вокруг деревьев, то ежики мило фыркали и шуршали в листве. Но некоторые туристы попадали и на более крупных животных. Медведи в Сочи частенько выходят к поселкам, отелям и даже ресторанам в поисках еды.

Очередная встреча косолапого с туристами произошла днем 19 сентября на Красной Поляне. Хищник вышел на прогулку к реке Мзымта в Эсто-Садке. В этот момент здесь фотографировались отдыхающие.

Медведь в Сочи: видео сегодня, фото, последствия

К счастью для отпускников, это был совсем малыш. Его мамы рядом не было. Возможно, медвежонок заблудился и искал свою семью.

Некоторые местные жители подумали, что это был ребенок Маши (так сочинцы прозвали медведя, который каждое лето приходит в поселок Красная Поляна - от Авт.).

Отдыхающие, не задумываясь, достали свои телефоны и начали снимать косолапого. На кадрах видно, как мишка ходит, покачиваясь из стороны в сторону вдоль туй. Скорее всего, хищник спустился к набережной со стороны леса.

Очевидцы не скрывали своего восторга, хотя были явно шокированы увиденным.

- Я на Камчатке так близко медвежат не видел, обалдеть! Главное, чтобы сюда медведица не явилась, - комментировали очевидцы, засняв, как медвежонок скрылся в густом лесу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Косолапый пришел пообедать в ресторан

Ранее медведя увидели около ресторана в горах Сочи на высоте 1389 метров. Косолапого даже успели снять на видео.

Сотрудница ресторана вышла через служебный вход на улицу. Медвежонок в этот момент притаился, судя по всему, ждал, пока женщина уйдет. Как только появился удобный момент, косолапый выскочил к двери.

Но вот незадача. Сотрудница ресторана резко вернулась. Мишка так и не смог зайти внутрь. Неизвестно кто в этой ситуации испугался больше — сотрудница ресторана или незваный гость. Мишка от страха сиганул сквозь забор и умчался обратно в горы.