Житель Темрюка признался в убийство родителей онлайн. Фото: скриншот видео

Житель Темрюка жестоко расправился со своими родителями в одном из отелей Турции. Отец и мать приехали, чтобы навестить сына, который лечился от наркотической зависимости. К преступлению Дмитрий готовился тщательно. Он заранее купил молоток, скотч и веревку, а потом набросился на родню. 63-летний отец погиб на месте, мать отвезли в больницу, где она скончалась от травм.

После жестокого убийства Дмитрий записал видео. В нем он рассказал, что конфликты в семье происходили постоянно из-за его губительных пристрастий.

- Отец повредил мне шейный и грудопоясничный позвонки. Пробил ушную перепонку за то, что пришел накуренный, - сообщил мужчина в камеру.

Он признался, что его держали на лечении в психиатрической больнице, а его брат умер от передозировки.

- Я понял, что когда приеду в Россию, меня опять определят в психиатрию. А туда мне страшно попадать. У меня безвыходная ситуация. Но я ни о чем не жалею, - говорит житель Темрюка.

К циничным признаниям он добавил, что с детства мечтал убить отца.

- Я это ничтожество наказал, я считаю, что это правильно. Дети должны давать оценку своим родителям. Моя детская мечта - убить его, а мечты ребенка должны сбываться, - без малейшего раскаяния сообщил Дмитрий.

Сейчас расследованием жестокого убийства занимается полиция. Тем временем темрючане отмечают, что родители Дмитрия были замечательными людьми. У отца был бизнес в городе.