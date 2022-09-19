Андрей Алексеенко: Беженцы из Харьковской области получают на Кубани максимум помощи

Андрей Алексеенко рассказал журналистам о работе в Харьковской области. Фото: Архив "КП"

Экс-мэр Краснодара и глава Совета министров Харьковской области Андрей Алексеенко во время рабочей поездки в столицу Кубани рассказал журналистам о своей работе на освобождаемых территориях.

Недавно «КП»-Кубань» писала о том, что Андрей Алексеенко организовывал эвакуацию жителей Харьковской области из обстреливаемых Украиной районов и на своем автомобиле вывозил жителей Купянска.

– Не хотел бы рассказывать подробно об этом, поскольку выполнял свою работу, – подчеркнул Андрей Алексеенко. – Могу только поблагодарить бойцов наших подразделений, которые до последнего обороняли город: обеспечивали эвакуацию населения, мирных жителей и возможность для основных российских сил закрепиться на левом берегу реки Оскол.

Андрей Алексеенко добавил, что те люди, которых он вывез из-под украинских снарядов, сейчас находятся на территории Российской Федерации: они имеют статус беженцев, получают все необходимую и положенную по закону помощь.

– Те, кто не успел оформить российские паспорта, находятся в Белгородской области. Краснодар и Краснодарский край помогают в первую очередь гуманитарной помощью. Сегодня в крае размещены около 400 детей и родители с детьми, – добавил Андрей Алексеенко. – Регион оказывает им материальную и организационную помощь в оформлении паспортов граждан РФ. Эвакуированным из Харьковской области людям помогают наладить жизнь, быт, устроить детей в школу на первое время. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично следит за этой работой.

Андрей Алексеенко сообщил, что из Харьковской области уехали более 15 тысяч человек.

- Мы со всеми устанавливаем контакт, дальше узнаем, какая помощь и содействие нужны. В первую очередь нужно помочь людям на территории России и одновременно подготовить инфраструктуру для их возвращения домой, - говорит Алексеенко.

Андрей Алексеенко и волонтеры фонда "Добро и дело". Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

Глава Совета министров Харьковской области добавил, что 19 сентября из Краснодара отправлена гуманитарная помощь для 16 тысяч жителей Харьковской области: машины с гуманитаркой уже в пути.

Сам Андрей Алексеенко вернется в Харьковскую область.

– Буду встречаться с сотрудниками администраций, которые работают в населенных пунктах Харьковской области, которые на сегодняшний день не оккупированы, буду решать вопросы гуманитарной помощи, эвакуации жителей, – рассказал Андрей Алексеенко. – Кто-то хочет детей вывезти, кто-то хочет уехать сам, кому-то нужно оформить российские документы: обычная работа для наших людей.

Андрей Алексеенко также поддержал краснодарскую благотворительную организацию «Добро и дело». Она уже отправила в Белгород две фуры с гуманитарной помощью. Эвакуированным жителям Харьковской области собрали сухие пайки, тушенку, сгущенку и другие продукты, которые приобрела Ассоциация строительства и развития дорожно-строительной инфраструктуры, а бойцам Вооруженных сил России – снаряжение.