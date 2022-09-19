Прилучный пришел на фестиваль вместе со своей новой женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Павел Прилучный совсем недавно женился на молодой актрисе Зепюр Брутян. Молодожены уже успели сыграть пышную свадьбу и даже съездили в медовый месяц на Мальдивы.

После совместного отдыха звездная семья прилетела в Сочи. На курорте 18 сентября проходил фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В списке сериалов и полнометражных фильмов были картины, в которых сыграл Павел Прилучный. В курортном городе актер представляет сериал «Союз спасения: Время гнева» и фильм «Мажор в Сочи». В этих двух проектах Прилучный исполнил главные роли.

Зепюр Брутян решила поддержать своего мужа и пришла на фестиваль вместе с ним. К слову, это был первый выход молодоженов в свет. Для такого важного события пара выбрала яркие и стильные образы. Стилисты подобрали для Зепюр и Павла модные наряды. Прилучный позировал перед камерами в брючном костюме цвета мокко. Образ актера подчеркивала белоснежная рубашка и кеды такого же цвета.

Зепюр Брутян шокировала коротким платьем на красной дорожке в Сочи. Фото: Кирдяшов Владимир

А вот Зепюр Брутян всех шокировала своим видом. Актриса решила надеть короткое платье с вырезами. Шелковая ткань красиво подчеркивала фигуру Зепюр. Платье актриса решила выбрать фисташкового цвета. Сначала на жене Прилучного был белый пиджак, а потом она решила его снять. Актриса отдала предпочтение белым лодочкам на высоком каблуке.

-Очень эффектно и стильно, - восхищались молодоженами подписчики.

К слову, влюбленные не скрывали своих чувств. Павел и Зепюр открыто обнимались и смотрели друг на друга горящими глазами. Прилучный старался не отпускать руку своей жены ни на секунду.