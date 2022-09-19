Отчим задушил шестилетнего пасынка и выдал убийство за несчастный случай на Кубани

Следователи собрали доказательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СКР в Тимашевске окончили расследование уголовного дела об убийстве ребенка. 36-летний отчим шестилетнего Юры (имя изменено по требованию законодательства. - Авт.) сядет на скамью подсудимых за смерть своего пасынка.

Все произошло 24 ноября прошлого года. Юра вместе с мамой и ее новым мужем жил в двухэтажном доме садового товарищества "Строитель" в Тимашевске. Отчим недолюбливал Юру, но, когда в семье появился совместный ребенок, он и вовсе стал жесток. За любую провинность Юра получал затрещину от маминого мужа. Так было и в этот день.

Матери Юры не было дома, когда все случилось. Она была на работе.

Отчим играл с детьми на втором этаже дома. Юре понадобилась игрушка годовалой сестренки, это разозлило мужчину. Он больно толкнул ребенка. Мальчик заплакал. Чтобы тот замолчал, он сильно зажал рукой его рот и нос, а отпустил, когда Юра обмяк.

Отчим будет ждать окончания суда в следственном изоляторе. Фото: СУСК РФ по краю

Ребенок не подавал признаков жизни. Тогда отчим вызвал скорую и попытался представить все как несчастный случай.

- Он заявил, что ребенок упал с лестницы и ударился головой, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отчим даже имитировал страдания и поехал вместе с телом в морг.

Но вскрытие показало, что смерть ребенка наступила совсем не от падения с лестницы. Более того, судебно-медицинская экспертиза нашла следы удушения на лице ребенка. А при детальном осмотре и застарелые синяки.

Отчима взяли под стражу. До конца судебного разбирательства он будет находиться в СИЗО. В случае если вина его будет доказана, мужчину отправят в тюрьму на очень длительный срок.