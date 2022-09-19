Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 14:33

На побережье Черного моря опустели пляжи из-за непогоды

Отсутствие туристов повлияло на раннее закрытие сувенирных лавок
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Сейчас на центральном пляже Туапсе почти нет людей, хотя ещё вчера всё побережье было занято

Сейчас на центральном пляже Туапсе почти нет людей, хотя ещё вчера всё побережье было занято

Штормовое предупреждение объявили на всей территории края. Сгустились тучи и над побережьем Черного моря. Сильный ветер и огромные волны заставили туристов изменить свои планы.

Из развлечений остались только катамараны

Из развлечений остались только катамараны

Так, в Туапсе 19 сентября резко опустели пляжи. На берегу у моря еще вчера сотни отдыхающих грели косточки, сегодня - отпускников единицы.

Действует штормовое предупреждение, плавать нельзя

Действует штормовое предупреждение, плавать нельзя

- Не повезло нам, надеялись застать хорошую погоду, но, увы. В итоге неделю будем только дышать морем, зайти, наверное, не удастся, - говорит один из туристов, приехавший на каникулы с семьей из Чебоксар. Плавать в море запрещено из-за шторма.

Но соблюдают запрет на купание не все

Но соблюдают запрет на купание не все

Но некоторые все же заходят в воду по колено, а затем укутываются в полотенца - греются. Кстати, на пляже уже сложили лежаки. Арендовать их еще можно, но желающих немного.

Закрываются раньше времени и сувенирные лавки.

Все лежаки уже сложены, но арендовать их еще можно

Все лежаки уже сложены, но арендовать их еще можно

- Сейчас распродаем остатки, в основном последние размеры купальников и обуви остались, что не удастся реализовать, оставим уже на следующий сезон, - говорит продавщица одного из магазинов Мариам.

Все закусочные и бистро закрылись из-за отсутствия посетителей

Все закусочные и бистро закрылись из-за отсутствия посетителей

Из развлечений, к сожалению, ничего не осталось. Ни «бананов», ни «таблеток» вдоль побережья уже не найти. Но еще можно прокатиться на катамаранах, правда, когда стихнет ветер. Стоит сказать, что перекусить у моря тоже нечего. Все закусочные и бистро закрыты.

Люди наслаждаются закатом в Туапсе

Люди наслаждаются закатом в Туапсе

Общество: ВОПРОС ДНЯ