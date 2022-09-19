На побережье Черного моря опустели пляжи из-за непогоды

Сейчас на центральном пляже Туапсе почти нет людей, хотя ещё вчера всё побережье было занято

Штормовое предупреждение объявили на всей территории края. Сгустились тучи и над побережьем Черного моря. Сильный ветер и огромные волны заставили туристов изменить свои планы.

Из развлечений остались только катамараны

Так, в Туапсе 19 сентября резко опустели пляжи. На берегу у моря еще вчера сотни отдыхающих грели косточки, сегодня - отпускников единицы.

Действует штормовое предупреждение, плавать нельзя

- Не повезло нам, надеялись застать хорошую погоду, но, увы. В итоге неделю будем только дышать морем, зайти, наверное, не удастся, - говорит один из туристов, приехавший на каникулы с семьей из Чебоксар. Плавать в море запрещено из-за шторма.

Но соблюдают запрет на купание не все

Но некоторые все же заходят в воду по колено, а затем укутываются в полотенца - греются. Кстати, на пляже уже сложили лежаки. Арендовать их еще можно, но желающих немного.

Закрываются раньше времени и сувенирные лавки.

Все лежаки уже сложены, но арендовать их еще можно

- Сейчас распродаем остатки, в основном последние размеры купальников и обуви остались, что не удастся реализовать, оставим уже на следующий сезон, - говорит продавщица одного из магазинов Мариам.

Все закусочные и бистро закрылись из-за отсутствия посетителей

Из развлечений, к сожалению, ничего не осталось. Ни «бананов», ни «таблеток» вдоль побережья уже не найти. Но еще можно прокатиться на катамаранах, правда, когда стихнет ветер. Стоит сказать, что перекусить у моря тоже нечего. Все закусочные и бистро закрыты.