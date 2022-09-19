После убийства родителей в отеле в Турции их сын признался еще в одном

Мужчина не смог простить своего отца. Фото: скриншот видео.

После убийства родителей в отеле Турции их сын признался еще в одном. Оказывается, ужасная расправа, которую совершил мужчина, была не первая в его жизни.

Трагедия произошла в номере отеля в Анталье, когда 37-летний житель Темрюка убил своего 63-летнего отца и попытался расправиться со своей 64-летней матерью.

От травм мужчина погиб на месте. Женщину отвезли в больницу. Турецкие СМИ писали, что она скончалась в реанимации, но генеральное консульство России в Турции опровергло факт смерти.

Врачи долгое время боролись за жизнь Татьяны. По предварительным данным, им удалось спасти женщину. На данный момент она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Турции Дмитрий Степанов лечился от наркотической зависимости. Он не хотел возвращаться в Россию, потому что знал, что по приезде его отправят в клинику. При этом всю свою жизнь мужчина ненавидел отца. На видео житель Кубани признался, что убийство родителей не первое в его жизни.

- Это второй человек, которого я молотком лупанул. Но первого не так было. Этого, поймите, 37 лет терпеть, - рассказал сын, после убийства своего отца и покушения на мать.

Также житель Темрюка признался, что в конфликтах с отцом он мог поднять руку на родителя.

- Я его один раз ударил. И у него был взгляд такой вялый, глаза приспущены. Но все равно взгляд, что я сейчас (довыделываюсь), - уточнил мужчина.

При этом он не считает, что имеет какие-то проблемы со своим здоровьем и уверенно заявляет, что ему не нужна помощь врачей.

- Они уже хотели меня в дурдом отправить. Мне поставили диагноз «Органическое шизофреноподобное расстройство». Если бы у меня был этот диагноз, я бы даже не выговорил его названия, - подытожил мужчина в соцсетях.

Предположительно, первое убийство с помощью молотка случилось 8 лет назад. Об этом писали в СМИ. На данный момент расследованием жестокого убийства занимается полиция. Тем временем темрючане отмечают, что младший сын родителей Дмитрия умер от передозировки.

«Младший сын умер, а старший пошел по кривой тропе». Соседи рассказали подробности о семье, зарубленной в пятизвездочном отеле Турции

Соседи убийцы рассказали о погибших (подробнее)

«Родители его лечили». Убитая в Турции семья вела бизнес на Кубани

Знакомые семьи рассказали о проблеме Дмитрия с наркотиками (подробнее)