Малышам леопарда дали имена. Фото: https://t.me/ministrlive

В Сочи малышам леопарда дали имена Терек и Рица. Их назвали в честь реки на Северном Кавказе и озера в Абхазии. Родителями крох в пятый раз стали Алоус и Черри из Центра восстановления леопарда.

Котята появились на свет еще в начале июля. С этого времени за ними наблюдали по видеокамерам, которые установили в вольере. Пол малышей не могли определить больше двух месяцев, потому что они все время находились с мамой, и врачи не хотели тревожить их покой.

На днях малюткам поставили необходимые прививки. Их впервые взвесили и осмотрели. Выяснилось, что что у Черри родились девочка и мальчик. Они абсолютно одинакового размера и веса – 6 килограмм 5 грамм.

Во время осмотра малыши сопротивлялись. Они шипели и выпускали когти. Но это даже к лучшему.

- Мы усугубили заложенную природой реакцию страха перед человеком. Мама сейчас нервничает, она прекрасно понимала, что люди находятся рядом и котята перенимают это поведение, - рассказали в Центре восстановления леопарда.

После всех проведенных процедур малышам начали выбирать имена.

- Самцу выбрали имя Терек. Это самая большая и красивая река на Северном Кавказе. Самке дали имя Рица. Ее назвали в честь прекрасного высокогорного озера в Абхазии, - уточнили в Центре восстановления леопарда.

Сейчас жизни и здоровью крох ничего не угрожает. Они чувствуют себя прекрасно, очень активны и любознательны. Под чутким присмотром матери малыши осваивают территорию вольеров. В будущем их собираются выпустить в дикую природу. Поэтому брата с сестрой начнут воспитывать по специальной программе.

В Центре восстановления леопарда в Сочи родились двое котят

Пара переднеазиатских леопардов 10 июля в пятый раз стали родителями (подробнее)

Детеныши леопарда впервые попали на видео в Сочи

Черри долгое время прятала своих котят в тесном родильном логове (подробнее)

Малышей леопарда в Сочи привили и взвесили

Детенышей впервые осмотрели ветеринары и узнали их пол (подробнее)