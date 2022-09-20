Ручка на миллион. В кубанском музее хранится «космическое перо» Фишера

"Космической ручкой" на орбите писал Виктор Горбатко. Фото предоставлено музеем.

Считается, что США потратили не менее миллиона долларов на разработку ручки, пишущей в невесомости, пока русские делали на орбите записи в бортовых журналах карандашами. Однако наши космонавты тоже пользовались «космической ручкой», одна из которых есть в коллекции Армавирского краеведческого музея.

Графит крошился и приводил к поломкам

Одной из самых неожиданных проблем, которую пришлось решать и Советскому Союзу, и США в космосе, была связана с письменными принадлежностями на орбите. Чем вести дневники в бортовых журналах? Простые карандаши в невесомости крошились: мелкие частички графита плавали в невесомости и могли попадать в узлы орбитальных станций. Обычные шариковые ручки в отсутствии гравитации отказывались писать: паста не вытекала из стержня.

Проблему решил американский инженер Пол Фишер, потратив на это около десяти лет. Он изобрел Space Pen или Zero Gravity Pen, которая тестировалась NASA без малого два года. Его «космическая ручка» могла писать в невесомости и под водой под любым углом, при температурах от −35 до +120 градусов. А компания-производитель, делавшая ручки Фишера, уверяла, что срок их службы может составлять 100 лет.

Побывавшая в космосе ручка хранится в фондах армавирского музея. Фото предоставлено музеем.

– Чернила в «космической ручке» в обычном состоянии твердые, но при письме становятся жидкими: их выдавливает наружу из картриджа сжатый азот под давлением в несколько атмосфер, а шарик стержня выполнен из карбида вольфрама, который по твердости сравним с алмазом, – рассказала «КП»-Кубань» главный хранитель Армавирского краеведческого музея Светлана Степовая. – В 1969 году Советский Союз закупил 100 ручек Фишера и тысячу картриджей к ним: до конца прошлого века наши космонавты писали ими.

Аналоги стоят несколько сотен долларов

«Космическая ручка» Фишера, которая хранится в армавирском музее, выглядит как добротное перо из светлого металла с винтообразными полосами: чтобы перо не скользило в пальцах. На ручке есть кнопка, которая фиксирует рабочее положение стержня при письме, и обычный держатель, который крепит ее в нагрудном кармане.

Вот такую "космическую ручку" можно купить в интернете. Фото: соцсети производителя.

– «Космическую ручку» Фишера наш музей получил в 1975 году: сохранилась запись о том, что ее приняла на хранение наш бывший директор Валентина Боргилова. А вот имя дарителя в документах не указано: возможно, потому что на тот момент он не имел права его указывать, – добавляет Светлана Степовая. – Еще в бумагах сохранилась запись, что этой ручкой писал на орбите летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Горбатко. Он вспоминал в мемуарах, что сначала в космосе писали неудобными восковыми карандашами, которые оставляли на бумаге толстый нечитаемый контур.

Кстати, «космической ручкой» Фишера сегодня может писать любой: ее легко купить в интернет-магазинах. Есть модели стоимостью около 300 рублей, есть – за несколько сотен долларов. Как признаются музейщики, в деле «космическая ручка» Фишера ничем не отличается от привычных нам бюджетных шариковых ручек.