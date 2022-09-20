Режим ограничения полетов в аэропорты юга России продлили до 28 сентября 2022 года

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Анапы продлили режим ограничения полетов до 28 сентября 2022 года. Об этом сообщили в Росавиации.

- Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодара, Анапы, Геленджика продлевается до 03:45 ч. 28 сентября 2022 года, - отметили в ведомстве.

Напомним, небо для гражданской авиации закрыто для обеспечения безопасности в связи с проведением спецоперации на Украине.

Кроме того, полеты не выполняются в аэропортах Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Тем временем пассажиров продолжает принимать воздушная гавань Сочи. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Желающие могут воспользоваться транспортными узлами Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, изменения в расписании работы аэропортов и авиакомпаний размещены на официальных сайтах воздушных гаваней и авиакомпаний.

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