В Анапе есть сразу две белые шляпы, а в Сочи увековечили торговку чурчхелой

Памятник белой шляпе пользуется любовью туристов. Фото: моя-анапа.ру.

На черноморских курортах можно встретить тысячи памятников, но самые любимые туристами – забавные скульптуры, посвященные отдыху и отдыхающим. «КП»-Кубань» узнала истории их появления.

Две песни о шляпе и столько же памятников

В Анапе, городе с самым длинным в России песчаным пляжем, есть сразу два памятника белой шляпе и оба связаны с песнями про курорт. Правда, какой из них посвящены памятники, неизвестно. В 1979 году шансонье Аркадий Северный спел: «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу, – и там я всю жизнь пролежу на соленом, как вобла, пляжу». Народ тут же переиначил популярную песенку, заменив шляпу на белую. Уже в 1990-х годах Вячеслав Добрынина написал хит «По Анапе в белой шляпе к морю Черному иду».

Еще одну белую шляпу можно найти в Анапе у одного из отелей. Фото: сайт гостиницы.

– Памятник «Та самая белая шляпа» появился в парке 30-летия Победы на аллее, ведущей к центральному пляжу, в 2007 году. Его идея принадлежит тогдашнему главному архитектору курорта Сергею Ромахину, а воплощение – анапскому скульптору Василию Полякову. Полутораметровая шляпа из белого мрамора весит 200 килограмм, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации курорта. – Другой памятник белой шляпе находится у отеля «Фотини» на берегу речки Анапки и сделан по заказу его владельцев: восьмиметровый курортник загорает на песке, прикрыв себя шляпой.

Дельфин и «русалка» популярней «Коньков»

На набережной адмирала Серебрякова у Форумной площади в Новороссийске в 2007 году появилась бронзовая «Девушка на дельфине», которую местные жители и туристы тут же окрестили «Дельфином и русалкой», хотя у красавице на спине афалины нет никакого хвоста. По заказу городским властей из сделали местные скульпторы Тамара Синельникова и Александр Суворов. Через два года по соседству с девушкой верхом на дельфине появились «Морские коньки с жемчужиной», тоже сделанные Синельниковой.

Дельфин и "русалка" на набережной Новороссийска. Фото: город-новоросс.ру.

– Коньки тянут повозку в виде раковины: в нее можно сесть и сфотографироваться, что и любят делать туристы. И все-таки дельфин и «русалка» чуть популярней у курортников, чем морские коньки, – объясняет новороссийский краевед Галина Кольцова. – Возможно, все дело в том, что существует примета: если потрогать спинку дельфина, любая дорога будет легкой и вы обязательно вернетесь к Черному морю.

На морских коньках в городе-герое можно "прокатиться". Фото: город-новоросс.ру.

Обнять невесту и выйти замуж

Памятник белой невесте с букетом появился на центральной площади Геленджика у Морвокзала в 2010 году. Чтобы хрупкая фигура девушки, сделанная петербургскими скульпторами Андреем Поляковым и Евгением Соколовым, не желтела на ярком южном солнце, она покрыта специальным составом. Почему невеста? По одной версии, так переводится «Геленджик» с тюрского. По другой – ве-два назад турки похищали с берегов Геленджикской бухты красавиц-черкешенок, чтоб взять в жены.

"Белая невеста" на набережной Геленджика. Фото: КП.ру.

– Белая невеста тут же обросла поверьями: гостьи нашего города верят, что если обнять белую невесту, скоро выйдешь замуж, – считает местный краевед Василий Маслов. – Справедливости ради нужно заметить, что мужчинам-туристам нам тоже есть, что предложить. В 2012 году на набережной появился памятнику туристу в шортах, панаме и с фотоаппаратом, который тоже сделал Евгений Соколов. Многие верят, что если в первый день прийти к нему, отдых будет классным.

"Турист" гуляет по аллеям Геленджика. Фото: Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

«Конь в пальто» и чеснок вместо лакомства

Одним из первых забавных памятников, появившихся в Сочи, стал открытый в 2007 году рядом с Театральной площадью «Конь в пальто» из металлических труб. По словам его автора, сочинского скульптора Акопа Халафяна, он хотел увековечить вторую по популярности присказку, после «знал бы прикуп, жил бы в Сочи».

"Конь в пальто" сидит на аллее у Зимнего театра Сочи. Фото: визит-сочи.ру.

А вот идея скульптуры с героями снятого в Сочи фильма «Бриллиантовая рука», открытой у Морвокзала в 2010 году, возникла у главы Газпрома Алексея Миллера. Ее воплотили за семь месяцев сочинские скульпторы Александр Бутаев и Вячеслав Звонов, потратив 200 тонн бронзы.

На памятник героям "Бриллиантовой руки" ушло 200 тонн бронзы. Фото: визит-сочи.ру.

– Если вы бывали на Центральном рынке Сочи, наверняка видели памятник торговке чурчхелой. Увековечить один из сувениров, который обычно привозят курортники из Сочи, в 2015 году придумал тогда еще мэр города Анатолий Пахомов после того, как увидел в Минске памятник продавщице семечек, – вспоминает автор скульптуры Вячеслав Звонов. – Правда, с чурчхелой вышли некоторые сложности: эскиз долго утверждали и в итоге остановились на связке чеснока.