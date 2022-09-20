Девятимесячному беженцу из Донецка собирают на лечение в Краснодарском крае

Артем Грушковский. Фото: Русфонд

Артему Грушковскому из Донецка всего девять месяцев. Вместе с мамой он приехал жить в Адыгею, потому что на его родине рвутся снаряды. Но мальчику требуется лечение из-за родовой травмы. В России для него оно пока возможно только за деньги.

- У меня были тяжелые роды. Акушеры буквально выдавливали Тему из меня,- рассказывает мама Артема Екатерина. - Ребенок родился, заплакал, как и все. Проблемы выяснились позже.

Артем развивался, но не держал голову, как это полагается в его возрасте. В трехмесячном возрасте патологию обнаружили визуально - затылочные кости были как будто сплюснуты.

Но врач-ортопед на приеме сказал Екатерине, что с возрастом мягкие косточки придут в свое нормальное состояние. Мама Темы стала просто ждать.

Однако этого не случилось. И Артем начал чуть отставать в развитии.

Ко всему этому добавлялось и то, что в регионе снова начали рваться снаряды. Екатерина приняла решение бежать с сыном в Россию.

Здесь они поселились в Адыгее, и тут же отправились по врачам.

- Оказалось, кости черепа у сына срослись преждевременно и неправильно, это препятствует нормальному развитию мозга и вызывает деформацию костей лица, - говорит Екатерина Грушковская.

Однако это не приговор. Теме просто нужно правильное лечение и такое есть в Новороссийске. Кости черепа у ребенка пластичные, все еще можно изменить. Для этого нужны специальные шлемы, которые изготовят по меркам головы, а со временем будут менять на новые.

- Все манипуляции займут от шести до девяти месяцев. Голова ребенка примет правильную форму и он начнет развиваться наравне со сверстниками, - пояснил врач ортопедического центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.

Стоит все лечение 175 565 рублей.

Русфонд взялся помочь мальчику и его маме, объявив сбор.

Если вы хотите помочь Артему Грушковскому, то можете перечислить любую сумму с банковской карты по реквизитам Русфонда. Или отправить смс-сообщение на номер 5542, указав сумму пожертвования. Оператор мобильной связи спишет деньги с вашего лицевого счета.

Либо выберете любой удобный для вас способ помощи.