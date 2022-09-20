Фото предоставлено семьей женщины

Голую виновницу ДТП под Краснодаром спустя месяц нашли мертвой. О гибели Татьяны сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Напомним, авария произошла в августе на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Краснодара. Тогда 42-летняя водитель совершила на дороге странный маневр и врезалась в «ВАЗ». После столкновения женщина закрылась в автомобиле. При этом Татьяна была, как рассказывали очевидцы, абсолютно голой.

На заднем сиденье легковушки сидел и ее трехлетний сын.

- В результате аварии травмы получили 3-летний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля, которую увезли в больницу, - сообщали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

А проезжавшие тогда мимо водители сразу обвинили женщину, устроившую ДТП, в употреблении запрещенных веществ. К ним присоединились и пользователи социальных сетей - видео с места аварии тогда сразу разлетелось по местным пабликам.

Но после аварии Татьяна неожиданно исчезла. Родственники тут же забили тревогу и обратились за помощью в поисках в полицию и к волонтерам.

Без вести пропавшую Татьяну искали больше месяца. И нашли. Мертвой.

- Найдена, погибла, - коротко написали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Женщину спустя месяц безрезультатных поисков нашли неподалеку от места ДТП. Ее тело лежало в поле подсолнухов. Предварительно, причиной смерти могло стать обезвоживание.