Из толстяка в накаченного атлета. Россиянин скинул 35 килограммов ради скейт-прогулок с сыном

Сергей до и после похудения. Фото: личный архив

47-летний житель Новороссийска Сергей Краснолобов похудел на 35 килограммов и крутит кульбиты на турнике. Из 116 тучного мужчины он превратился в подтянутого атлета за несколько лет. На преображение его вдохновил 4-летний сын. Теперь он вместе с ребенком может гонять на скейте и бегать по вечерам на набережной.

Лишний вес растаял за три года

Сергей всегда был полным, сколько себя помнит. Ему удалось похудеть один раз, когда учился в институте. Студенческие годы выпали на трудные 90-е, парень недоедал. Но тучные формы вернулись. Он носил 56 размер, ел все, что хотел, в неограниченных количествах. Но потом все изменилось. Его сыну было 4 года, когда Сергей понял – за мальчиком не угнаться, большой живот мешает поспевать за ним, и многие развлечения он вскоре не сможет разделить с ребенком.

- Я стал тянуться за сыном, - рассказал «КП»-Кубань» Сергей Краснолобов. - Я хочу быть в такой форме, чтобы, когда он говорит: «Папа, погнали кататься на скейте», я мог бы сказать ему: «Погнали, сынок, без проблем».

Новороссиец стал худеть. Сидел на всевозможных диетах. Дело пошло быстрее, когда он вывел свою «золотую» формулу.

- В основе любой диеты лежит одно и то же – нужно съедать меньше, чем вы тратите. Я придерживаюсь такого правила - нужно есть все, что хочешь, когда хочешь и сколько хочешь. Но из этих трех можно выбрать только одно. Я, например, выбираю есть что хочу, но я не могу есть, когда и сколько захочу. Мне подошло интервальное питание, ем один раз в день. У меня есть окно – два часа в день на прием пищи. В основном ужинаю. Но при этом не выкатываюсь из-за стола, - говорит Сергей.

Во время работы водолазом. Сергей здесь весит больше 100 килограммов. Фото: личный архив

Он понял, что килограммы начали таять, когда пришел за обновкой в магазин. Вместо привычного 56-го размера продавцы предложили брюки на пять размеров меньше.

- Они говорят – вашего размера нет, он самый ходовой. Когда я это услышал, у меня прямо слезы из глаз прыснули. Никогда бы не подумал, что буду носить 33 размер джинсов. Продавцы, наверно, подумали, что я псих. Но понять бывшего толстяка может только тот, кто сам был толстым, - смеется Сергей.

Вся улица – спортзал

Сброс лишнего веса подтолкнул Сергея к новым свершениям. Он стал много ходить, бегал по вечерам, а потом решил нарастить физическую активность. В тренажерку не пошел, а стал заниматься на турниках. Вскоре появились кубики на прессе, а вместе с ними – желание осваивать воркаут. На перекладине он творит немыслимые трюки, раз за разом оттачивая мастерство.

- Я не занимаюсь спортом и, возможно, даже физкультурой в традиционном понимании. Я просто поддерживаю высокий уровень активности. С утра иду минут 30 до турничков, там занимаюсь часа два, не на износ, не убиваюсь. Ведь моя цель - не увеличить количество подтягиваний и других упражнений. Я просто учу новые трюки, пытаюсь что-то новое освоить в плане движений. Меня интересует, насколько может человеческое тело красиво и скоординировано двигаться, - признается Сергей. - Потом я иду домой пешком, после обеда я часто делаю йогу. Считаю, что с возрастом гибкость и пластичность - это важно. Вечером гуляю на набережной, с сыном могу побегать или покататься на лонгборде.

Сейчас Сергей чувствует себя моложе, чем 8 лет назад. Фото: личный архив

В итоге за день мужчина тратит около 4 тысяч калорий. Сейчас он весит чуть более 80 килограммов, чему очень рад.

- Я чувствую себя в 47 лет намного моложе, чем в 40. Поэтому буду продолжать в том же духе, - рассказывает Сергей. - У нас на турниках, как в любом нормальном российском обществе есть эксперты по всему, - вирусологи, диетологи, физиологи и даже конфликтологии. Часто они мне говорят после того, как узнают, как я питаюсь: «Да у тебя внутри все, наверно, сгнило, образуются камни, желчь. Я им говорю, что у меня нет цели доказать, что я самый здоровый человек на свете. Но я три года так живу и чувствую себя прекрасно.