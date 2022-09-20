«ЮгСтройИмпериал» объявил о ребрендинге и снял корону

«ЮгСтройИмпериал» меняет имя. Фото: пресс-служба ГК Точно.

Почти месяц девелопер «ЮгСтройИмпериал» подогревал интригу оригинальными баннерами, размещенными по всему городу. И вот тайна раскрыта. Спустя девять лет успешной работы, добившись передовых позиций в инвестиционно-строительной отрасли региона, компания меняет имя.

Как рассказали на прошедшей пресс-конференции, ГК ТОЧНО отражает новый этап эволюции компании и логическое завершение тех изменений, которые произошли за последние годы работы.

Сегодня девелопер вышел за пределы Кубани и проектирует объекты в различных регионах страны, а значит слово «юг» в прежнем названии перестало быть актуальным. Так, в амбициозных планах группы компаний строительство в Крыму, Москве и Белгороде, Московской и Ростовской областях. Где-то объекты уже в работе, а где-то имеются соглашения о проектировании. Продолжает увеличиваться и список жилых комплексов в Краснодарском крае.

ТОЧНО становится ближе к своим клиентам. Фото: пресс-служба ГК Точно.

При этом компания не ограничивается только строительством домов, а активно расширяет свою деятельность. На сегодняшний день у ГК ТОЧНО около 18 различных направлений работы: производство стройматериалов, есть собственный парк специализированной строительной техники, застройщики и различные сервисы для создания современной инфраструктуры для жилых комплексов, фитнес-клубы и сеть общественного питания. Но строительство качественного жилья и создание инфраструктуры, как говорят представители компании, по-прежнему в приоритете.

Компания не просто строит, а буквально создает образ жизни: благоустраивает придомовые территории, возводит социальные объекты, парки и бульвары. Для компании важно не просто строить квадратные метры, а делать при этом жизнь клиентов максимально удобной и комфортной. Важно формировать окружающую среду таким образом, чтобы все было в шаговой доступности и высшего качества.

Завершено строительство двух детских садов, открыт парк семейного отдыха «Родные Просторы». В настоящее время ГК ТОЧНО строит школу на 1550 мест, 2 детских сада, два храмовых комплекса. Плюс идет работа над проектами еще 9 детских садов, 2 школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и поликлиники.

Строятся и проектируются поликлиники. Одна уже достроена - она расположена на территории ЖК «Элегант» по ул. Старокубанской и рассчитана на 100 посещений в день.

Особое внимание уделяется спорту. В различных районах города компания возводит спортплощадки и фитнес-клубы, является партнером федерации бокса.

Меняет ГК ТОЧНО и представление о функционале управляющих компаний. На смену им здесь приходят сервисные службы, оказывающие жителям полный спектр услуг. Например, клиентам компании становятся доступны услуги местного клининга и няни, ряд других полезных функций. Для Краснодара это пока новинка, но к хорошему привыкаешь быстро, а это значит, что подобное сервисное обслуживание будет все больше входить в нашу жизнь.

Как видим, ГК ТОЧНО становится ближе к своим клиентам и символично снимает корону со своего логотипа.

Вместе с таким развитием в строящихся ЖК создаются и новые рабочие места, которые позволяют жителям микрорайонов работать рядом с домом, не тратя время на дорогу и пробки. Вы только представьте, сколько вакансий будет открыто в новых школах, детских садах и поликлиниках, добавьте сюда обслуживание зон отдыха. Теперь мечта работать рядом с домом станет реальностью для многих владельцев квартир в жилых комплексах «ТОЧНО».

- Мы смело создаем то, чем гордятся. Где живут. Где растут. Где становятся сильными. Где работают. Где отдыхают. Где чувствуют заботу. Мы точно строитель, дом, бизнес, транспорт, добро. И это точно только начало», - многообещающе заявил основатель ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Для справки:

ГК ТОЧНО – лидирующая инвестиционно-строительная компания Юга России, которая объединила под своим брендом крупнейшего застройщика ООО СЗ «ЮгСтройИмпериал», входящего в ТОП-10 крупнейших строительных компаний РФ и занимающего первое место в регионе по объемам ввода жилья и потребительским качествам комплексов (по данным ЕРЗ.РФ), а также входящего в список системообразующих предприятий Российской Федерации.