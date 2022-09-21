Мобилизация в Краснодарском крае 2022: кого призовут и кого не коснется Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Президент России уже подписал соответствующий указ. Он появился на сайте Кремля.

- Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации, – отметил глава государства.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву подлежат 300 тысяч человек.

«КП» – Кубань» собрала последние новости о мобилизации в Краснодарском крае 2022. Мы выяснили, кого призовут в ближайшее время.

Призыву подлежат люди, которые числятся в запасе. Это граждане, которые прошли военную службу, получили военно-учетную специальность или обладают требуемым опытом.

Перед отправкой мобилизованных ожидает дополнительная подготовка. Она будет составлена на основе опыта спецоперации на Украине.

Ожидается, что призывная кампания стартует уже в среду, 21 сентября.

- Безусловно, поддерживаю решение нашего президента. Со своей стороны Краснодарский край выполнит все поставленные задачи, – написал в телеграм губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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По словам секретаря Совета по правам человека при президенте России Александра Точенова, призыв не коснется людей, ограниченно годных к службе в армии. Еще один член СПЧ, Кирилл Кабанов, отметил, что кампания обойдет стороной россиян с приписным удостоверением.