Работы не прекращаются ни на минуту. Как идет строительство Яблоновского моста через реку Кубань

Новый мост строится пока старый страдает. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО
Еще пару лет назад мало кто верил в то, что мост через Кубань когда-нибудь начнут строить. Сейчас же скептики замолчали. Десятки строителей и грузовиков ежедневно трудятся, чтобы построить переправу между Краснодаром и Адыгеей. Строители круглосуточно устанавливают и укрепляют опоры. Дублер еще летом был готов на 65%.
- На объекте круглосуточно трудятся около 260 человек, - сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Поддерживать набранные темпы помогает федеральное финансирование - нам выделили дополнительные средства в размере двух миллиардов рублей
На сегодняшний день работы продвинулись дальше. Рассказываем, как идет строительство Яблоновского моста.
На месте вовсю трудится строительная техника – бульдозеры и экскаваторы, работа не прекращается ни в праздники, ни в выходные. Не отразились на стройке и введенные санкции. Весь необходимый материал был закуплен заранее.
Строительство нового Яблоновского моста попало на видео. На кадрах видно, что монтаж пролетных строений завершен. При этом продолжаются сварочные работы, не стихают удары молотков.
В начале 2023 года начнется сборка арки. Это станет завершающим аккордом в масштабной стройке.
Напомним, мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Его протяженность составит более одного километра. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.
Стоит сказать, что старый Яблоновский мост уже давно нуждался в разгрузке. По нему проезжает гораздо больше машин, чем он может пропускать: 20 тысяч автомобилей в сутки. После окончания работ дублер примет на себя весь автомобильный поток.
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