Работы не прекращаются ни на минуту. Как идет строительство Яблоновского моста через реку Кубань

Новый мост строится пока старый страдает. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

Еще пару лет назад мало кто верил в то, что мост через Кубань когда-нибудь начнут строить. Сейчас же скептики замолчали. Десятки строителей и грузовиков ежедневно трудятся, чтобы построить переправу между Краснодаром и Адыгеей. Строители круглосуточно устанавливают и укрепляют опоры. Дублер еще летом был готов на 65%.

- На объекте круглосуточно трудятся около 260 человек, - сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Поддерживать набранные темпы помогает федеральное финансирование - нам выделили дополнительные средства в размере двух миллиардов рублей

На сегодняшний день работы продвинулись дальше. Рассказываем, как идет строительство Яблоновского моста.

На месте вовсю трудится строительная техника – бульдозеры и экскаваторы, работа не прекращается ни в праздники, ни в выходные. Не отразились на стройке и введенные санкции. Весь необходимый материал был закуплен заранее.

Яблоновский мост: видео, ход строительства, когда откроют

Строительство нового Яблоновского моста попало на видео. На кадрах видно, что монтаж пролетных строений завершен. При этом продолжаются сварочные работы, не стихают удары молотков.

В начале 2023 года начнется сборка арки. Это станет завершающим аккордом в масштабной стройке.

Напомним, мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова. Его протяженность составит более одного километра. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.

Стоит сказать, что старый Яблоновский мост уже давно нуждался в разгрузке. По нему проезжает гораздо больше машин, чем он может пропускать: 20 тысяч автомобилей в сутки. После окончания работ дублер примет на себя весь автомобильный поток.

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