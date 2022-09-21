Глухому сироте из Краснодарского края присвоили звание мастера спорта по тхэквондо

Даниил Еремин. Фото: пресс-служба минобразования Кубани

Даниил Еремин - гордость тихорецкой школы-интерната. С детства мальчик имеет проблемы со слухом. Но несмотря на недуг и юный возраст, мальчик уже большой спортсмен.

- Этот парень с недюжинной силой духа. Нам только брать с него пример. Мальчик покоряет все новые и новые вершины в спорте, и обладает прекрасными человеческими качествами, несмотря ни на что, - говорят о Данииле в школе.

Его талант и волю к победе заметили на самом высоком уровне.

- Даниилу присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», он является победителем и призером первенства и чемпионата России по спорту глухих (тхэквондо). Имеет успехи не только в спорте, но и в учебе, общественной деятельности. Неоднократный победитель предметных олимпиад, член школьного самоуправления, активный участник школьного волонтерского движения «Милосердие», - поясняют "КП" - Кубань" в министерстве образования Краснодарского края.

А недавно мальчика наградили именной премией губернатора Краснодарского края.

- Это премия «За достигнутые успехи в областях физической культуры и спорта, общественной, волонтерской деятельности», - уточнили в минобра.

"КП" - Кубань" присоединяется к поздравлениям Даниила Еремина.