Приложения и карты. Где в Краснодаре можно отследить движение автобусов и трамваев

В Краснодаре разработали приложение для общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Краснодара могут отслеживать движение транспорта несколькими способами. Многие работают уже длительное время, часть появится в скором времени. Пока основным сервисом остаются Яндекс. Карты. Узнать, когда приедет нужный трамвай или автобус, легко, если открыть приложение на смартфоне.

Еще один способ – специальный сервис на официальном сайте МУП КТТУ. На портале есть вкладка Транспорт онлайн, где можно посмотреть движение транспорта и выстроить маршрут по городу.

Функция отслеживания транспорта в Краснодаре недавно появилась и в приложении 2ГИС. Ем пользуется большое количество людей, чтобы добраться из точки А в точку Б. На карте можно посмотреть, какие автобусы, трамваи и троллейбусы на линии.

К сожалению, отследить весь городской транспорт пока не получится. В сервисах отображены в основном маршруты муниципального автопарка.

- Коммерческие перевозчики далеко не все подключены к ГЛОНАСС - не более 70%, - рассказала "КП"-Кубань" руководитель движения "Транспортная инициатива" Марина Репещук.

В скором времени в Краснодаре появится новое мобильное приложение для отслеживания транспорта. Его разрабатывает компания из Екатеринбурга.

- Это очень хорошая задумка департамента транспорта, поскольку оно позволяет не только отслеживать общественный транспорт, но и планировать поездки. Более того, в нем будут функции, которые немаловажны для людей с ограниченными возможностями. К примеру , будет указан транспорт с низким полом. Так же приложение поможет сориентироваться, как доехать в какую-то точку с любой остановки, - отметила Марина Репещук.

Сейчас ноу-хау тестируют. После того, как к нему подключится не менее 90 % общественного транспорта, сервис станет доступен для горожан, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, через него можно подать жалобу на нарушения перевозчиков и получить обратную связь.