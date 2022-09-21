Дмитрий Маликов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дмитрия Маликова заметили в Сочи на фоне слухов о разводе с женой Еленой Изаксон. По словам артиста, на курорт он приехал по работе. Об этом сообщает сайт kp.ru.

На фотографии, которую опубликовал певец, он находится в прекрасном расположении духа. Артист улыбается и позирует с солистом группы "Иванушки Internationa" Андреем Григорьевым-Аполлоновым. Заметно, что между приятелями завязалась забавная беседа. На снимке оба смеются, а рыжий из «Иванушек» активно жестикулирует в сторону.

Фото: социальные сети.

- Встретил своего ровесника и приятеля Андрея. Он молодец, развивает собственный бизнес, открыл магазин, обустроил пляж. Еще много разных талантов, - написал Дмитрий.

После этого певец огорченно заявил, что он лишен всяких «бизнес-талантов».

Впрочем, отсутствие предпринимательской жилки не помешало артисту стать довольно обеспеченным человеком. Не так давно появилась информация, что Маликов вместе со своей семьей переехали в новый дом. Стоимость объекта оказалась весьма круглая. За новую жилплощадь певец отдал несколько миллионов рублей. При этом он заявил, что этого хотела его жена.

- Мы прожили в старом доме 20 лет. Просто захотелось сменить обстановку. Это было желанием жены. Я согласился. Вообще, я придерживаюсь позиции все делать так, как она хочет. Я не вмешиваюсь, - рассказал Дмитрий Маликов.

Также 52-летний певец отреагировал на слухи о разводе, которые все время подогреваются сплетниками. Артист заявил, что все это «полная ересь», с любимой женщиной он не собирается разводиться, в семье царит полная идиллия и о разводе никогда не шло и речи. К слову, пара вместе уже более 30 лет.