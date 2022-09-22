Звезда краснодарской богемы таинственно исчез

Валерия Скрипченкова нашли в больнице, куда его доставили без документов. Фото: сайт музея им. Фелицына.

Ни одно открытие выставки в галереях Краснодара не обходилось без художника-примитивиста Валеры-Свидетеля, получившего своей прозвище за любовь к выставкам и сопричастность искусству. Когда Валерий пропал, его родные и друзья забили тревогу.

Валерий Скрипченков не имеет профессионального художественного образования. В 1980-х годах он увлекался акварелью и пейзажной фотографией, а в 2010-х стал ходить на открытия выставок в Краснодаре: ни одно из них не обходилось без Валеры-Свидетеля, который прижился в музейно-галерейных кругах. Сам он признавался, что иногда посещает по три-четыре вернисажа за вечер.

Валера-Свидетель не пропускал ни одной выставки и сам в них участвовал. Фото: сайт музея им. Фелицына.

Затем Валера-Свидетель стал И сам творить: начинал с рисунков, но нашел себя в «трэш-арте» – коллажах на полиэтилене из упаковок от лекарств, высушенных трав и цветов, пластиковых отходов. С 2015 года художник-самоучка выставлялся в Краснодаре: в художественном музее имени Коваленко, музее имени Фелицына, краевой выставочный зал, галереях. Коллажи Свидетеля ездили на выставки в Сочи, Москву и Ростов-на-Дону, а в июле этого года в Краснодаре прошла его персональная выставка.

Коллажи примитивиста выставляли в Краснодаре, Сочи и Москве. Фото: сайт музея им. Фелицына.

И вот в сентябре по соцсетям разлетелась просьба о помощи: «Помогите найти человека Скрипченков Валерий Иванович, 1969 года рождения. Ушел из дома 4 сентября 2022 года и не вернулся». Мама художника-любителя Лидия Скрипченкова безуспешно искала сына больше двух недель. Кроме полиции, к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». И вот 21 сентября Валеру-Свидетеля нашли.

Одна из работ Валерия Скрипченкова. Фото: сайт музея им. Фелицына.

– Сын нашелся в краевой больнице имени Очаповского, куда поступил без документов с острым пневмотораксом, – рассказала «КП»-Кубань» мать Валерия Лидия Скрипченкова. – Из-за воды в легком он потерял сознание и упал на улице, а случайные прохожие вызвали ему «скорую». Сейчас его прооперировали.