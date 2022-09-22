Банк Уралсиб рассказал о том, как формирует предложения под актуальные потребности клиентов

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В работе любой компании одним из ключевых факторов является клиентоориентированность. Чем она выше, тем разнообразнее и доступнее предложения для потребителей. О том, как это реализуется в финансовом секторе, мы побеседовали с Управляющим директором по розничному бизнесу ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Ириной Зуй.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- В этом году Уралсиб получил премию Finaward делового журнала «Банковское обозрение». Вы стали первыми в номинации «За клиентоориентированный подход к разработке дебетового продукта». Расскажите, что это за продукт и как он формировался, чтобы максимально отвечать потребностям клиента.

- Эту премию банк получил за подход в создании карты «Прибыль». Она сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов возможности. Их мы выявляли при детальном изучении предпочтений клиентов и рынка в целом. В результате получилось предложение, сочетающее высокий процент на остаток, кешбэк за покупки и бонусную программу «Уралсиб Бонус». Из дополнительных плюсов карты – низкая сумма обязательных покупок для получения повышенного процента. Благодаря таким составляющим «Прибыль» пользуется большим спросом и регулярно занимает передовые позиции в рейтингах лучших карточных продуктов. Например, она возглавила Топ-3 рейтинга лучших доходных карт июня, по версии портала Банки.ру.

- У вас есть еще один эксклюзивный продукт – кобрендовая карта «ФК Краснодар». Ее Уралсиб запустил совместно с футбольным клубом «Краснодар». От других карт ее отличает только фирменное оформление в стилистике клуба или же набор преимуществ здесь эксклюзивный?

- Конечно, дело не только в брендировании карты, но и в ее наполнении. С 2018 года банк является официальным партнером ФК «Краснодар», и вот пришло время создать продукт с преимуществами для его болельщиков. К повышенному проценту на остаток, кешбэку, скидкам и бесплатному обслуживанию держателям карт «ФК Краснодар» дали еще и возможность участвовать в программах лояльности как самого банка, так и футбольного клуба. Но и это еще не все. В рамках долгосрочного сотрудничества Уралсиб и «Краснодар» запустили обновленную программу лояльности, где бонусные баллы, накопленные по карте, можно обменивать на уникальные впечатления из «Витрины впечатлений» клуба.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- Давайте перейдем от накоплений к кредитованию. В этом направлении выигрышные условия важны не меньше, чем при программах сбережения. Например, при возросшей стоимости недвижимости покупатели ищут максимально выгодные условия по процентной ставке, а также в целом по ипотечной программе. Что вы сейчас предлагаете в этом направлении?

- У нас представлен широкий выбор ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья. У банка сформировано собственное предложение с пониженной ставкой, также имеется ряд других выгодных программ, в том числе «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой», по которым увеличена максимальная сумма кредита для семей с детьми. А для удобства поиска подходящей недвижимости с параллельным расчетом ипотеки в сервисе Циан.Ипотека запущена возможность подачи заявки на ипотеку от Уралсиба. Теперь посетители cian.ru могут подобрать нужную квартиру или дом, заполнить тут же анкету на ипотеку и рассчитать предварительные параметры. При выборе предложения от Уралсиб заявка отправляется в банк, и его сотрудник связывается с клиентом для дальнейшего обсуждения.

- Сейчас многие услуги переходят в онлайн, это позволяет существенно экономить время, нервы и деньги. Какие варианты дистанционного взаимодействия предлагает своим клиентам Уралсиб при покупке недвижимости?

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- Конечно, банк активно развивает новые цифровые сервисы. Нами запущен сервис по подготовке отчёта об оценке квартиры с самостоятельным осмотром и фотографированием жилья непосредственно клиентом, а также подготовка отчёта без осмотра. Также Уралсиб осуществляет электронную регистрацию ипотечных сделок. Электронная закладная может быть оформлена при получении нового кредита или рефинансировании ипотеки другого банка, а также при оформлении права собственности после завершения строительства нового жилья. Есть возможность перевести в электронный вид и бумажную закладную по действующему кредиту, а также поставить её на учёт в депозитарий. Преимущества электронной закладной очевидны - это оперативность её оформления и регистрации, к тому же отпадает необходимость подавать заявление об аннулировании после полного погашения кредита. Документ формируется на специальной платформе, подписывается электронной подписью залогодателя и залогодержателя и направляется в Росреестр вместе с заявлением о выдаче электронной закладной.

- Еще один традиционно популярный вид кредитования – это заем на покупку автомобиля. Однако в последние месяцы ситуация в целом поменялась - с начала этого года на рынке продаж автомобилей наблюдается отрицательная динамика. Какие кредитные предложения были сформированы банком в таких обстоятельствах? Как удается поддерживать интерес потребителей к автокредитованию?

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

- Действительно, ситуация на авторынке непростая. По сравнению с прошлым годом россияне стали гораздо реже покупать новые легковые машины. Но несмотря на такую сложную конъюнктуру рынка Уралсибу, и в частности Филиалу «Южный», удалось нарастить объем выдач автокредитов. Основным направлением в настоящий момент стали кредиты на автомобили с пробегом - доля заявок на их оформление превысила 60%. Помимо этого, Уралсиб не оставил без внимания рынок китайских брендов. Так, мы стали вторым основным партнером в направлении автокредитования ООО Джили Моторс. Учитывая дефицит новых автомобилей и плавный фокус на китайские бренды, уверенно можно предположить, что это долгосрочный тренд.

- Сегодня мы с вами затронули лишь малую часть продуктов банка, ориентированных на текущие потребности клиентов. Зная подход Уралсиба, уверены, что список клиентоориентированных продуктов будет шириться. Давайте напомним нашим читателям, где лучше следить за актуальными предложениями банка.

- Прежде всего, актуальную информацию можно найти на официальном сайте банка. Его навигация максимально проста и понятна, нужно лишь выбрать то, что необходимо именно вам. Во-вторых, у нас работают «горячие линии»: для физических лиц номер +7 (800) 250-57-57, для юридических +7 (800) 700-77-16. И, конечно, подробно проконсультируют по всем продуктам в любом отделении Банка Уралсиб.