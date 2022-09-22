Краснодарские хирурги удалили пациентке из Ташкента 6-килограммовую опухоль

Кубанские хирурги провели много часов за операционными столами в Ташкенте. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Недавно врачи НИИ-краевая клиническая больница № 1 имени Сергея Очаповского побывали в Узбекистане, где провели высокотехнологичные операции в специализированном практическом медицинском центре хирургии имени академика Вахидова в Ташкенте. Кубанские медики удалили 6-килограммовую опухоль и сделали три пересадки печени.

Программа сотрудничества и обмена опытом между специалистами между хирургами Краснодарского края и соседнего государства работает уже не один год. В время нынешней поездки кубанские медики, команду которых возглавлял главный врач НИИ-ККБ №1 имени Очаповского профессором Владимир Порханов, выполнили 17 уникальных операций.

Врачи из Краснодара удаляют 6-килограммовую опухоль. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Только торакальные хирурги провели семь высокотехнологичных операций на легких. Одной из них стало удаление опухоли пациентке с загрудинным зобом и избыточным весом: новообразование сдавливало трахею, оставив щель, и пациентка фактические не могла дышать. Команда краснодарских хирургов удалила опухоль, вес которой составил шесть килограмм. Сейчас женщина идет на поправку и не испытывает проблем с дыханием.

Заведующий хирургическим отделением №1 больницы имени Очаповского Арсен Попов и один из ведущих врачей отделения Алексей Лищенко выполнили одному из пациентов панкреато-дуоденальную резекцию и сделали три пересадки родственной печени вместе с Владимиром Порхановым.

– Я сделал там лично семь операций, в том числе мы пересадили три печени. В Узбекистане нет доноров, только родственные пересадки: мама отдает дочери, брат – сестре. Все пациенты живы, – рассказал «КП»-Кубань» Владимир Порханов. – Министр здравоохранения Узбекистана прислал письмо нам с просьбой об обучении на базе нашего НИИ 24 врачей и теперь мы будем обучать коллег из соседнего государства проводить высокотехнологичные операции.

Владимир Порханов с коллегами оперируют одного из пациентов. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Детский кардиохирург высшей категории краевой больницы №1 Георгий Ефимочкин, который четверть века оперирует самых маленьких пациентов, оперировал в Ташкенте детей с пороками сердца.

– Мною было выполнено шесть кардиологических операций: все пациенты были младше года, очень тяжелые, – отметил Георгий Ефимочкин. – Мы провели несколько высокотехнологичных вмешательств: операции артериального переключения с пластикой межжелудочкого дефекта, коррекцию двойного отхождения сосудов правого желудочка и операции с транспозицией сосудов.