Губернатору Кубани дадут право выносить выговоры мэрам городов

Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края сможет выносить представления мэрам кубанских городов за плохую работу. Такое решение собираются принять депутаты ЗСК. 21 сентября они обсудили поправки в Устав Краснодарского края на этот счет.

Под "ненадлежащим исполнение обязанностей" можно понимать несвоевременный старт отопительного сезона, к примеру. Впрочем, как дальше будут использоваться такие меры реагирования - пока сказать трудно. Как известно, главу города (в народе - мэра) могут уволить только депутаты местных Советов, выразив ему недоверие. Но таких примеров в Краснодарском крае пока не было.

- Возможно, на основании выговоров со стороны губернатора будут созывать сессию по отстранению плохого главы от обязанностей, - пояснил "КП" - Кубань" политолог Сергей Ауц.

Помимо этого, в Уставе хотят установить новое наименование высшего должностного лица в регионе — «Губернатор Краснодарского края». Ранее должность официально называлась «Глава администрации Краснодарского края».

Отмечается, что все вносимые изменения соответствуют федеральному законодательству. Кроме того, по мнению парламентариев, эти нормы характерны историческим особенностям региона, где формировалось кубанское казачество. Будут устранены правовые пробелы в определении муниципальных образований региона, перечень которых дополнен муниципальными округами и наименованием городского округа Сириус.

Поправки в Устав Краснодарского края было решено одобрить. Это решение вынесли на ближайшее заседание Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении.