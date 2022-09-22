Чиновнику мэрии Краснодара дали семь лет колонии строгого режима за взятку в полмиллиона рублей

Мужчину приговорили к большому сроку в тюрьме

Суд вынес обвинительный приговор бывшему главному специалисту отдела озеленения департамента городского хозяйства, ТЭК и ЖКХ мэрии Краснодара. Виктору Бакулину дали семь лет строгача за взятку в полмиллиона рублей.

Дело в том, что два года назад в департамент поступило обращение строительной компании с просьбой согласовать прокладку кабеля при строительстве спортзала для одного из университетов. Рассмотрением обращения занимался как раз Бакулин.

- Он связался с подрядчиком компании и договорился о совместном выезде на объект. На месте он обнаружил, что в охранной зоне имеются деревья, которые пострадают от работ. Мужчина заявил, что их придется компенсировать. И он сделает расчет, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Что он и сделал. Но пожелал встретиться с подрядчиком еще раз. На этой встрече Бакулин пообещал снизить плату, если строители в свою очередь заплатят ему 500 тысяч рублей.

- 16 июня 2020 года обвиняемый получил от подрядчика, действовавшего под контролем правоохранителей, требуемую сумму. После этого его дальнейшие действия были пресечены, - дополнили в ведомстве.

Суд нашел вину Виктора Бакулина доказанной, и приговорили его к семи годам колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено будет три года в дальнейшем работать на муниципальной и госслужбе. Приговор вступил в законную силу и это время он проведет в тюрьме.

- Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев в апелляционном порядке материалы дела, не нашла оснований для изменения приговора, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.