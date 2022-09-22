День города Краснодара 24-25 сентября 2022: программа праздника, расписание мероприятий

День города пройдет на главной площади. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

«КП»-Кубань» узнала полную программу мероприятий на День города Краснодара 24-25 сентября 2022. Рассказываем, что будет и кто выступит на День города 2022.

Есть изменения

Как рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара, программа Дня города 2022 сокращена. Праздник пройдет с акцентом на единство краснодарцев, историю и традиции столицы Кубани. Поэтому из расписания исчезли ранее заявленные шоу дронов и выступления стендап-комиков. Выяснили, что точно не будет выступлений звезд и, вероятно, не будет салюта.

Основные торжества начнутся 24 сентября в 10:00 с торжественной церемонии поднятия флага Краснодара на Главной городской площади почетными караулами Кубанского казачьего войска и молодежи.

В этот же день в 12:00 на Главной городской площади состоится концерт «Мы вместе»: он соберет лучшие коллективы города и края. А вот патриотический фестиваль «Город Героев» пройдет не в воскресенье, а в субботу, 24 сентября с 14:00 до 17:00 на площади перед Выставочным залом Боевой Славы (ул. Береговая, 146).

В выставочном зале Боевой Славы пройдут экскурсии и кинопоказы патриотических лент.

Здесь будут работать площадки: «Город, который помнит историю» с реликвиями поисковых отрядов и VR-авиасимулятором, «Краснодар – город настоящих чемпионов» с выставкой о известных кубанских спортсменах и зоной сдачи ГТО, «Город богатой культуры и истории» с зоной буккросинга и выставкой об именитых творцах города.

Выставка во дворе Органного зала работает ежедневно. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Идем на «Новое народное»

Посетить театрализованный концерт можно 24 сентября в 12:00 в парке Чистяковская роща (ул. Колхозная, 86) пройдет большой концерт «Краснодар – мой дом, моя семья, моя столица!». В этот же день в 16:00 творческие коллективы Краснодара ждут встречи со зрителями на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне, где состоится концерт «Люблю тебя, мой Краснодар!».

В Городском саду (ул. Постовая, 34) 24 сентября в 16:00 праздник «Хоровод дружбы» объединит представителей разных национальностей и культур, живущих в Краснодаре в мире и согласии.

На праздники можно побывать на выставке "Екатеринодар-Краснодар". Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Фото и арт-объекты погрузят в прошлое

С 23 по 25 сентября горожане и гости Краснодара смогут с 18:00 до 22:00 бесплатно посетить мультимедийную выставку «Новое народное» в Муниципальном концертном зале (ул. Красная, 122, вход с ул. Длинной). Ее гостей ждет путешествие во времени по Краснодару: с помощью современных технологий и нейросетей оживают старинные фотографии, а достопримечательности города рождаются из света и проекций на наших глазах.

Также в фойе Органного зала (ул. Красная, 122) с 18:00 до 22:00 бесплатно работает выставка «Екатеринодар-Краснодар». Арт-проект, посвященный архитектуре и истории столицы Кубани, представляет более 40 полотен 24 художников Краснодара, охватывающих историю города от XVIII века до наших дней.

Вот такую Шуховскую башню можно увидеть на мультимедийной выставке "Новое народное". Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Пройти к «Новому народному» можно маршрутом пешеходной экскурсии «От управы до управы» проекта «Выход в город» по ул. Красной и прилегающим улицам: от дома генерала Назарова на пересечении ул. Красной и Комсомольской до нынешней администрации города. На всем маршруте благодаря проекциям, информационным арт-объектам, аудиогиду и qr-кодам жители и гости краевой столицы могут ознакомиться с обликом и историей города.

В рамках фестиваля народной культуры «Эт[н]о мы» 23-24 сентября с 17:00 до 18:30в разных районах Краснодара будут работать передвижные арт-площадки, где пройдут концерты, мастер-классы и выставки работ ремесленников. А 23-25 сентября можно научиться народным ремеслам можно будет на мастер-классах фестиваля в здании бывшей Пятой женской гимназии (ул. им. Чапаева, 85/1) и погрузиться в прошлое на экскурсии «Первая Екатерининская гимназия» (ул. Красноармейской, 32) в 16:00.

На Пушкинской площади проходит фестиваль "Хлеб да соль". Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Всем «Хлеб да соль»

До 25 сентября включительно с 10:00 до 23:00 на Пушкинской площади можно погостить на фестивале «Хлеб да соль». В ресторанном дворике можно попробовать разные кухни и купить мясные деликатесы, мед, грибы, изделия ручной работы от местных производителей. Еще гостей ждут танцевальные мастер-классы и конкурсы.

Концерты фестиваля «Хлеб да соль» 23-25 сентября начинаются в 18:00 здесь выступят группа Fellini, фолк-бэнд «Берега», дуэт «Народный драйв» и др. Также на сцену выйдут: 23 сентября выступят группы «РяБит», «Млада», «Лейся песня» и «Весна», 24 сентября – группы «Народный стиль», «Каданс», «Сандали» и Нелли Полищук, а 25 сентября – группы «Вишенье», «Млада», «РяБит» и back street girls.

СКАЗАНО!

В трудностях и радостях

– Мы приглашаем жителей и гостей Краснодара прийти на Главную городскую площадь, чтобы отметить 229-ю годовщину со дня основания нашего города и тем самым показать, что в единении – наша сила, – рассказала «КП»-Кубань» начальник городского управления культуры Ирина Удовицкая. – Этот лейтмотив мы и закладываем в нашу праздничную программу. Полную программу мероприятий можно найти в специальном разделе на сайте администрации Краснодара.

БУДЬ В КУРСЕ

«С днем рождения, город!»

Так называются бесплатные экскурсии к 229-летию Краснодара, которые проводит каждый день до 24 сентября включительно городской туристско-информационный центр. Записаться на экскурсию можно по тел: (861) 218-97-77.