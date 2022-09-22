Врача из Адыгеи наградили орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом

Республиканский врач Мира Нехай удостоена награды Пирогова за высокий профессионализм в период пандемии. Фото: Адыгейская республиканская клиническая больница

Талантливого врача из Адыгеи наградили орденом Пирогова. Указом Президента России организатор здравоохранения в республике Мира Нехай удостоена награды за свой вклад в борьбе с коронавирусом в период пандемии. В это непростое время, она проявляла свою стойкость и заботу к пациентам, столкнувшихся с коварной болезнью.

- За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить орденом Пирогова Нехай Миру Моссовну - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Адыгея Адыгейской республиканской клинической больницы, - сказано в указе.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», Мира Нехай долгое время возглавляла пульмонологическое отделение Адыгейской республиканской больницы. На данный момент она продолжает спасать жизни людей. Ежедневно она проводит диагностику и лечение легких пациентов, заботясь об их здоровье.

- В этот сложный период моими пациентами были не только жители Адыгеи. Мы оказывали лечение жителям Краснодара, Крымска, Пятигорска и многим другим - рассказала «КП» - Кубань» врач Адыгейской республиканской больницы Мира Нехай.

Заслуги врача также отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В своем Teleram-канале он поздравил Миру Моссовну с полученной наградой.

- Все мы знаем Миру Моссовну как доброго, ответственного, преданного своему делу человека, - написал Мурат Кумпилов. - Ее знания и опыт стали бесценными в период борьбы с пандемией. Тому свидетельство – благодарные пациенты и заслуженное уважение коллег.

СПРАВКА «КП»

Орден Пирогова - государственная награда Российской Федерации. В 2020 году Президент России Владимир Путин подписал указ «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского». Награда носит имя русского хирурга и ученого - Николая Ивановича Пирогов