На Кубани организуют участки для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирательная комиссия Краснодарского края поможет в проведении референдумов о вхождении в РФ освобожденных территорий Украины в Краснодарском крае. Для жителей этих регионов, которые временно находятся в Краснодарском крае, организуют избирательные участки.

ЦИК России взаимодействует с избирательными органами других стран. В этом случае возможно формирование участков голосования на выборах и референдумах о вхождении в РФ освобожденных территорий Украины для граждан иностранных государств, которые находятся в Краснодарском крае.

- Формирование комиссий и обеспечение голосования реализуется гражданами этих республик и территорий. Формат и объем содействия, оказываемого ЦИК РФ и региональными избирательными комиссиями иностранным органам зависит от запроса со стороны партнеров, - уточнили в региональном избиркоме.

Известно, что время проведения референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей избирательная комиссия Кубани поможет в организации голосования в крае. Уточняется, что уже поступили запросы от избирательных органов этих регионов о содействии в подготовке избирательных участков.

Для этого местные органы власти предоставят помещения, после чего участникам референдума сообщат об избирательных участках.

- В случае необходимости будет обеспечена работа телефона «горячей линии», - добавили в избирательной комиссии Краснодарского края.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 23 сентября пройдет акция в поддержку референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Участники соберутся в 15:00 на Главной городской площади.