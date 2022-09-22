«Поддержать президента и народ». В Краснодаре в военкомат приходят даже те, кто не получил повестку

Частичная мобилизация в Краснодаре. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

К военкомату в Фестивальном микрорайоне подтягиваются мужчины. После обеда их здесь немного. В небольшой очереди на улице стоят те, кто 21 сентября получил повестку дома или на работе. Среди них - житель Краснодара Денис. Он уже собрал сумку, чтобы отправиться на сборы. Рядом с ним стоит жена.

- Да, пришла повестка. Я подхожу в первую очередь, у меня есть опыт, служил в Чечне, - говорит мужчина. – Сейчас тоже пойду, я воспринял это нормально, как должное. Значит, я сейчас нужен там.

Вадим приехал с повесткой с родителями. Он тоже захватил с собой вещи – на всякий случай. Молодой человек отслужил на срочной 8 лет назад.

- Я готов служить! Раньше уйду на службу, быстрее вернусь, - считает Вадим.

Отец с матерью стоят в стороне, пока он занимает очередь.

Во двор военкомата въезжает джип с символикой поддержки специальной военной операции. На стеклах машины огромные буквы Z, из салона слышатся патриотические песни. Водитель - краснодарец Владимир, - сегодня сам приехал с документами. Повестку он ждать не стал.

- Надо поддержать своего президента, своих соотечественников, наших детей, женщин, - рассказывает мужчина.

У Владимира есть военный опыт, он несколько лет служил в спецподразделении.

Автомобиль Владимира с символикой поддержки СВО. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Сейчас узнаю, что мне нужно сделать, какие документы или еще что-то принести. Не могу оставаться дома, когда требуются мужчины на фронте, - говорит он.

С ним согласен 34-летний Юрий. Он терпеливо стоит в конце очереди.

- Да никто мне повестку не присылал, я ведь не служил, но хочу идти хоть добровольцем. Кому-то же надо встать на защиту. Какие деньги? Я и тут неплохо получаю, просто, когда Родина зовет, нельзя оставаться в стороне, - признается мужчина.

Из военкомата выглядывает сотрудник.

- В кабинет 111. Четыре человека. С паспортами, - говорит он.

Мужчины зашли в военкомат, очередь стала еще меньше...