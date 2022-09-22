В Краснодаре пропал ребенок. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 6-летний мальчик. Его не могут найти уже больше трех часов.

Ребенок 2015 года рождения бесследно потерялся. Семья тут же подняла панику и начала разыскивать малыша самостоятельно. Спустя небольшой отрезок времени родители поняли, что собственными силами не обойтись и обратись за помощью к поисковому отряду.

Взрослые рассказали, что в последний раз они видели мальчика примерно в 16:00. После того, как родственник ненадолго отвернулся, ребенок бесследно исчез.

После сообщения о пропаже волонтеры расспросили у родителей приметы, по которым можно найти 6-летнего Демиса.

- Для своего возраста, он обычного роста - 122 сантиметров и нормального телосложения. У мальчика славянская внешность. Его волосы светло-русые с короткой стрижкой, а глаза серо-голубые, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

На момент пропажи ребенок был одет в серую кофту со своим любимым мультяшным героем. На ней была изображена летучая мышь «Бэтмен». Также на малыше были ярко синие штаны с белой надписью и черные кроссовки.

Для оповещения о местонахождении 6-летнего Демиса или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.