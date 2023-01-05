Хотел как Гринч. Краснодарец хотел повторить трюк героя детских сказок, но попался Фото: Олег ЗОЛОТО

Неизвестно, любил ли краснодарец сказки о Гринче, но правила его жизни он перенял. Правда, жил мужчина не в пещере, но общению с людьми избегал. И это неудивительно: он находился в федеральном розыске. А еще воровал носки.

Только Гринч крал вещи из домов, а краснодарец – из супермаркетов. Искал добычу в пригороде. Так наткнулся на крупный магазин. Он схватил пять пар мужских носков и дал по газам. Но забыл, что это не сказка. На выходе его ждал обычный охранник. Он остановил героя и подал сигнал «Тревоги». Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Оказалось, что воровал мужчина и раньше. И даже был в федеральном розыске. Он скрывался от суда по делу о краже. Теперь краснодарским Гринчем занимаются полицейским. Им его передали сотрудники Росгвардии для дальнейших разбирательств.