Лев напал на дрессировщика во время шоу в Сочи

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Обычное цирковое шоу чудом не обернулось трагедией в Сочи. Там выступали дрессировщики из Москвы. Алексея Макаренко с супругой Ольгой Борисовой показывали трюки с животными. Но неожиданно один из хищников набросился на мужчину.

По словам очевидцев, во время шоу два самца выясняли отношения. Алексей пытался разнять хищников, но чуть не стал жертвой третьего льва. Он набросился на мужчину и повалил его. От гибели дрессировщика спасла супруга. Она отогнала хищника. А сотрудники цирка применили водометы и шумовую гранату. Так они дезориентировал животных и погасили свет в зале. Чтобы увести Алексея.

Зрители встретили бойню овациями. Они подумали, что это элемент шоу. А о случившемся узнали из соцсетей Эдгарда Запашного. Он опубликовал видео с последствиями нападения хищников. На жутких кадрах видны глубокие порезы и следы от зубов животного на спине Алексея Макаренко.

- На днях подробно рассказывал своему ученику Илье Калинину, чем в корне отличаются тигры и львы: во время любых провокаций и драк вторые скорее всего будут объединяться и принимать участие в конфликте, – подчеркнул мужчина. И добавил, что Ольга спасла супругу жизнь.

- Сейчас Алексею оказывают медицинскую помощь, но уже через пару часов он снова выйдет на манеж сочинского цирка со своими красавцами львами, – заключил Эдгард.

Добавим, что на Алексея Макаренко уже нападали львы – в 2018 году. Тогда они набросились на дрессировщика во время репетиции и поранили руку.

- Его жизни ничего не угрожает, он вовремя обратился к врачам, если бы это произошло через сутки, то тогда последствия были бы очень плачевными, – отмечала пресс-служба Большого московского цирка, где произошел инцидент.

Еще Алексей Макаренко является рекордсменом России. Во время шоу «Я могу» на Первом канале он 14 раз опустил голову в пасть ко льву. Его достижение зафиксировали члены жюри и книги рекордов страны.