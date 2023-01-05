Дочь чудом осталась жива. Фейерверк пробил окно в многоэтажке в Анапе и чуть не убил маленькую девочку

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Эту ночь семья из Анапы запомнит надолго. За минуту до боя курантов они услышали жуткий треск. Это было стекло в зале, где спал ребенок. Они разлетелось на сотни мелких осколков.

- Мы уже сидели за столом, ждали боя курантов, а ребенок спал, – говорит мужчина Youtube-каналу «Анапа Наизнанку». – Мы услышали сильный хлопок и увидели дым.

Вместе с братом мужчина рванул в комнату. Там уже полыхал ковер и детский домик. Напротив ревела испуганная дочь. Ее схватил брат, а хозяин бросился тушить вещи. Из-за дыма в квартире даже сработала пожарная сигнализация.

- И увидел огромную дыру в стеклопакете. Осколки были везде, – добавляет мужчина.

Пока супруга кутала дочь в одеяло, мужчина с братом рванул на улицу. А соседи сразу указали на виновников – жильцов соседнего дома. Якобы они видели, как фейерверк пустили оттуда. Всего было два выстрела. Один прошел успешно, второй – прилетел в квартиру.

- Представьте, ракета пробила двойной стеклопакет. А дочь спасли шторы. Они были задернуты и опустили ракету, которая могла упасть ей на подушку. Затем салют ударился в плинтус и улетел к детской кроватке. Хорошо, что мы просто не успели переложить туда дочь. Она спала на диване, – продолжает мужчина.

Беглые поиски результата не дали. Жильцы дома напротив заявили, что видели запуск с 12-13 этажа, но точную квартиру не указали.

- Я поднялся на общий балкон 12 этажа этого дома и услышал запах пороха. Но никого уже не было, – объясняет пострадавший.

Остатки ракеты он нашел уже утром. Они застряли в подушке.

- Я упаковал все в пакет и отдал следователю под опись, – заключает хозяин квартиры.

Сейчас этим делом занимаются полицейские. В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.