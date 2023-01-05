Эвакуированная жительница Херсона родила в Краснодарском крае

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Тысячи жителей Херсонской области бежали на Кубань, спасаясь от бомбежек и выстрелов. Только Анапа приняла свыше 7000 человек переселенцев. Часть людей остановились у родственников, другая – в здравницах и отелях курорта. Только в Анапе пункты временного проживания открылись сразу в четырех санаториях.

Юлия бежала из Херсона вместе с тремя детьми. Во время эвакуации она уже была в положении.

- Когда мы пришли [к месту сбора у переправы], там были военные – русские ребята. Они увидели, что я в положении, трое детей. И парни сделали коридор. И мы сели в первых рядах, – рассказала женщина в интервью местному ТВ.

Затем был долгий путь – на Кубань. Вместе с семьей она остановилась в Туапсе. И начала новую жизнь, в прямом смысле. Уже в Краснодарском крае на свет у женщины появился четвертый ребенок – Никита.

- Волонтеры приходят, приносят целые пакеты [еды, продуктов]. Есть все-все, зубная паста. Вообще все. И администрация помогает. Памперсы целыми пачками выдает – по 100 штук – говорит женщина.

Помогают женщине все: и администрация Кубани, и волонтеры, и местные жители. Они звонят, интересуются, что необходимо молодой маме.

Кстати, в Россию женщину звали и раньше – отец. Он живет во Владивостоке и давно приглашал дочь к себе.

- А сейчас мы уже сами переехали сюда. Теперь и мы русские – говорит Юлия.

Уезжать из Туапсе она не планирует. Напротив, ждет мужа, чтобы оформить Никите российское свидетельство о рождения. А уже затем подать заявление на получение жилищного сертификата.

В Херсоне у женщины осталась квартира. Но возвращаться туда она планируется только с российскими военными – после победы.