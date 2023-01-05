Мокрый снег и ураганный ветер. Синоптики огорошили прогнозом на ближайшие дни в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Такого жаркого января жители Кубани еще не видели. В новогоднюю ночь столбики термометров пробили отметку в 14 градусов. Причем с отметкой «плюс».

Жарко было даже в горах. Открытие сезона в Красной Поляне переносили два раза. Но зима уже близко.

По прогнозам синоптиков, первые морозы ударят в регионе через пару дней. А вместе с ними придут и снегопады. Они обрушатся на горные склоны.

Не обойдется без сюрпризов и в степи. Так синоптики обещают сильные дожди. Со временем они перейдут в мокрый снег, а позже – в ливень с грозой. Об этом сообщает краевое управление ГУ МЧС России.

- Также ожидается усиление ветра – до 23 м/с, – добавили в пресс-службе ведомства.

Ожидается, что основной удар стихии придется на пятницу, 6 января. Сразу в пяти муниципалитетах ожидается поднятие уровня рек, местами – до опасных отметок. Это Северский, Абинский и Туапсинский районы, а также Горячий Ключ и Геленджик.

- Водителям не стоит забывать о безопасности на дорогах. На трассах возможна гололедица и налипание снега, – добавляют синоптики.

Еще специалисты обещают скачок температур. Падение коснется и дневных, и ночных значений. Это означает, что в крае возможны первые заморозки в новом году.