Стали известны новые подробности нападения льва на дрессировщика во время шоу в Сочи

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Свидетелями жуткой сцены стали сотни человек. Они пришли на цирковое шоу. Больше часа дрессировщики показывали трюки, пока в клетку не вышли три льва. Двое неожиданно сцепились, а третий набросился на Алексея Макаренко. Он пытался разнять животных. От разъяренного зверя мужчину спасла супруга – Ольга Борисова.

Сотрудники арены увели львов, а зрители подумали, что увидели элемент шоу. Позже в сети появились жуткие кадры последствий нападения хищников. На спине Алексея были видны глубокие порезы от когтей и следы зубов животного.

Эдгард Запашный объявил случившееся характеров львов. Если тигры уживаются втроем на арене, то львы – нет. Они выясняют отношения. И если бы супруга Ольга, все могли бы закончиться гибелью для Алексея.

Как узнала «КП» – Кубань», на Макаренко уже нападали львы – в 2018-м. Тогда они ранили ему руку.

- Дрессировщик в результате нападения получил незначительные травмы от когтей животного. Ему была оказана медицинская помощь. В этот же день и дрессировщик, и львы отработали еще два представления, – рассказали РИА Новости в Росгосцирке.

Также собеседник отметил, что за состоянием львов следит ветеринар. Также инцидент прокомментировала прокуратура региона. Она отметила, что инцидент не нес угрозы для зрителей. Во время шоу по периметру манеже стояли металлические ограждения.