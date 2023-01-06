«Мы газмановские "Ясные дни" забрали». «Уматурман» в Сочи иронично высказались в адрес коллеги по цеху

Братья Кристовские катают в горах Сочи. Фото: скриншот видео

Снежные склоны Сочи кто только не покоряет этой зимой. Впрочем, снег на Красной Поляне в большом дефиците, на горнолыжном курорте даже ограничили продажу ски-пассов. Зато солнца - хоть ложкой ешь.

А если удается найти и то, и другое - новогодние праздники удались!

Вот и музыканты из группы «Уматурман» тоже здесь, в Сочи. И судя по их откликам в соцсетях, вполне удовлетворены отдыхом.

- Мы газмановские "Ясные дни" забрали, - шутят на камеру в «Уматурман».

Владимир Кристовский тоже блеснул в кадре шлемом горнолыжника и новеньким зеленым комбинезоном.

Надо сказать, оба вокалиста группы - братья Кристовские - скрывают от публики своих детей и жен. Поклонникам артистов только хорошо известно, что и того и другого у братьев хватает.

А обстановка горнолыжной Красной Поляны позволяет отдыхать любым составом будучи абсолютно не узнанными.

Напомним, в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся снегопадов. На Красной Поляне с 13 часов закроют для катания трассу "Цирк 2". Будьте внимательны! Следите за сообщениями экстренных служб в СМИ.