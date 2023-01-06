Утро мокрое в Краснодаре

В Краснодаре ждали снега на Рождество, но начался сильный дождь. С раннего утра 6 января на дорогах кубанской столицы дежурит водооткачивающая техника. Давно известно, что даже не сильный, но монотонный дождь может доставить большие неудобства. Последствия сильного дождя в Краснодаре 6 января 2023 года таковы, что во всех парках города даже отменили праздничную программу.

- Обстановка в норме. Подтоплений не зафиксировано, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В мэрии Краснодара подтверждают, что даже ливневка на улице Московской пока справляется со своей задачей. Но воды на дорогах все равно много.

- Столько воды не помню с сентября, - говорит один из водителей, выехавший после дождя на дороги.

К слову, в парках отменили все праздничные мероприятия.

Дождь будет идти до конца дня.

- Возможен подъем уровня рек, - предупредили в МЧС. - Будьте осторожны!