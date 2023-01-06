Аномальные морозы и ледяной шторм спрогнозировали в Краснодарском крае в Рождественскую ночь

Холода надвигаются на Кубань

В Краснодарском крае погода радовала теплом в Новый год. В регионе царила почти весеннее тепло, позволившее насладиться выходными в парках и на набережных.

- Кто там обещал нам особенно суровую зиму?! - посмеивались жители Кубани над прогнозами метеослужб.

Но зима свое возьмет, уверены синоптики. 6 января на всей территории Краснодарского края дожди. А Рождественской ночью и вовсе обещают морозы.

- В отдельных районах сразу комплекс опасных метеоявлений: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, ливень в сочетании с грозой, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Ветер западной четверти 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Температура воздуха ночью 3…8°, местами в юго-восточных предгорных районах +3…-2°; днем 5…10°, местами в южной половине края до 12°; в горах ночью 0…-5°, - сообщает Краснодарский Гидрометцентр.

Но это еще не все сюрпризы, которые готовит природа жителям южного региона в ближайшие дни.

Утром 7 января температура воздуха во многих районах, а в предгорьях и в горах - уж точно, до -10 градусов.

- При этом заморозки будут сочетаться с ледяным штормовым ветром. Его скорость оценивается в 23 м/с, - продолжают синоптики.

Надо сказать, что больше всего морозов и снегопадов боятся в Сочи. Здесь сейчас отдыхают сотни тысяч россиян, и все должно работать, как часы.

В городе создали оперативный штаб по ликвидации возможного ЧС. 96 бригад со специалистами разной квалификации, включая сотрудников МЧС, выйдут на дежурство в эти дни.

Кстати, спасатели опасаются, что вместе с холодами возникнет еще одна угроза - пожаров.

- Обычно люди начинают протапливать свое жилище интенсивнее, забывая о правилась безопасности. Просим проверить сначала все свои отопительные приборы на предмет неполадок, не оставлять включенные камины и печки без присмотра, и тем более не подпускать к ним детей. Будьте бдительны, - обращаются к жителям Кубани в МЧС по краю.