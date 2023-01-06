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Происшествия6 января 2023 18:56

Выбежавшая на дорогу дворняга спровоцировала страшную аварию на Кубани

Ценой, как минимум, своего здоровья водитель в станице Холмской увел авто от столкновения с собакой
Ева МУР
Серьезная авария произошла из-за собаки

Серьезная авария произошла из-за собаки

Лобовым столкновением с большегрузом закончился маневр водителя легковушки на дороге в станице Холмской на Кубани. Он спокойно ехал по своей полосе, когда на дорогу выскочила дворняга. Чтобы не сбить пса, водитель изо всех сил дал по тормозам.

- От этого машину занесло и она выехала на встречку прямо под колеса большегруза, - рассказывают очевидцы.

Собака осталась жива. А что произошло с водителем, который сделал все, чтобы не сбить собаку, пока неизвестно.

- Машина его вся в хлам! Скорая увозила водителя, - говорят местные.

Однако официальных комментариев правоохранителей по поводу героического ДТП пока нет.

Напомним, метеорологи спрогнозировали гололедицу в Краснодарском крае. Ночью, 7 января, подморозит и дорога превратится в каток. Не выезжайте на машине, если она не готова к такому опасному явлению. Берегите себя и близких!

ЧППроисшествия: ЧП