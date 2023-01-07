Мужчина не смог выбраться самостоятельно из снежной ловушки. Фото: скриншот видео

Сотрудника горного кластера в Сочи завалило лавиной. По иронии судьбы он работает в противолавинной службе одного из курортов. Утром мужчина совершал обход спусков, но сам попал под кучу снега объемом около 0,7 кв.м.

С собой у работника было специальное оборудование - рюкзак с надувающимся отсеком и датчиком. Оно и спасло ему жизнь. А еще коллеги, которые оказались рядом. Они откопали сотрудника противолавинной службы из опасной снежной ловушки.

- Медицинская помощь не требовалась, - сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В горах Сочи лавиноопасность сохраняется до конца 7 января. Особенное внимание стоит обращать на высотах выше 1 500 метров над уровнем моря. Выше 1 000 метров присутствует слабая лавинная опасность. Туристам рекомендовано не выходить в горы. Если произошло ЧП, необходимо звонить по номерам 101, 112.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что снежная лавина сошла на сноубордиста в Сочи. Мужчину нашли по перчатке друзья.