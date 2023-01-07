Выгулять собаку – настоящий квест. Как в Краснодаре организованы места для прогулок с домашними питомцами

Выгулять собаку по правилам в Краснодаре непросто. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Население Краснодара растет с каждым годом. Вместе с ним увеличивается количество домашних животных. Если кошки неприхотливы в бытовом плане, то с собаками все сложнее. Их надо выгуливать два раза в день. По новым правилам в Краснодарском крае четвероногим нельзя появляться на спортивных и детских площадках, они должны быть в наморднике, а отходы жизнедеятельности хозяева обязаны собирать в пакетик. Как обстоят дела с площадками для выгула четвероногих любимцев и как они выглядят, посмотрела «Комсомолка». Скажем сразу, это было похоже на квест со множеством заданий на выносливость и терпение.

До площадки три часа

Для чистоты эксперимента я беру свою собаку с собой. Надеваю намордник, но его сразу же сбивают с морды лапами, а защелка ломается на части – этот аксессуар для свободолюбивого спаниеля неприемлем. Придется ехать так. Хватаю пакетики для собачьих отходов и выхожу на улицу. Чтобы доехать на такси до любой из трех площадок мне нужно проехать 1,5 часа в одну сторону. Честно сказать, сомнительное удовольствие, потому что у Наны - так зовут собаку, - минимальный опыт переездов в машине. Сидеть в салоне ей скучно, непривычно и тоскливо. Выть не воет, но поскуливает знатно. К тому же норовит забраться на сиденье. Кстати, за все поездки нам с собакой попадались исключительно дог-френдли водители. Только один предупредил – никаких следов лап на новых креслах. Ну что ж, поехали.

Новознаменский. ЖК «Родные просторы»

Первым пунктом нашего путешествия стала новенькая площадка для выгула собак в поселке Новознаменском. Путь до него от моего дома и обратно составил около 3 часов. Пока мы искали специальное место Нана уже успела сделать свои дела на газоне. Потом мы увидели карту парка и отправились по указателям.

Хорошая площадка для прогулок с четвероногим. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Уже издалека видно, что на огороженной площадке можно гулять с собакой.

На собачьей площадке можно подрессировать любимца. Если он, конечно, настроен.

Трансформаторная будка раскрашена симпатичным рисунком, а на заборе – большие отпечатки лап. Калитка открыта, и мы заходим внутрь. Пока собака обнюхивает все вокруг, я осматриваюсь. Здесь немного места, нескольким собакам будет тесновато вместе, но достаточно уютно. А главное, есть все, чтобы четвероногий был доволен.

Небольшая, но уютная площадка в Новознаменском. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Лестницы, змейка, колесо для тренировок – есть где побегать. Застройщик не забыл об урне, куда можно выкинуть мусор, а еще удивило, что здесь установлен ящик с пакетиками для собачьих делишек. К слову сказать, такой роскоши не было больше ни на одной площадке.

Ящик с пакетами для уборки за собакой. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Остается только позавидовать жителям краснодарского поселка. Под боком у них такое удобство.

Активная прогулка обеспечена. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Березовый. Городской сад «Сосновый»

Еще одна дальняя точка – поселок Березовый. Добираться тоже было мучительно долго. С учетом постоянных пробок на Ростовском шоссе, ехать около 2,5 часов.

Единственная муниципальная площадка для выгула собак в поселке Березовый.

В местном парке – высокие сосны и тишина. Но в глубине слышатся лай собак. Идем с Наной на звук и видим площадку с высоким забором. Там уже гуляют две хаски с хозяевами.

Здесь неплохо, но нет урн.

- Мы очень рады, что у нас организовали такое место. Собаки у нас активные, любят погулять-порезвиться, но не все окружающие это понимают, многие боятся, поэтому мы приходим сюда каждый день, - говорит хозяйка голубоглазых хаски Кристина. – Нам бы хотелось, чтобы почаще мусор убирали, а так все хорошо.

Площадка для выгула собак находится в глубине сквера. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Действительно, около входа на площадку стоит большой мешок с отходами.

На площадке установлены элементы для дрессировки, информационный стенд с правилами выгула, но нет ни урны, ни пакетов для уборки за собакой. К слову сказать, это единственная муниципальная площадка для выгула животных.

На площадке установлены элементы для дрессировки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Наигравшись вдоволь, мы с собакой отправляемся домой, усталые, но довольные.

Микрорайон Губернский. Пересечение Яцкова и Бочарникова

На следующий день опять загружаю собаку в машину. Как назло, третья площадка находится опять в другом конце города. Ехать около часа – и то хорошо. На крупный микрорайон застройщик выделил землю под одну-единственную площадку для выгула питомцев. Она – самая просторная из всех. То и дело сюда заходят хозяева с четвероногими.

Просторная площадка для выгула собак в Губернском. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Видно, что место нравится всем: собаки уже вырыли глубокие ямы в земле, люди общаются между собой.

Хозяева собак считают, что им повезло. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Мы два раза в день гуляем. Нам повезло, конечно. Не везде такое есть, - говорит Анна, пока ее пес внимательно смотрит на мою собаку, которая успела найти ветку и грызет ее.

Побегать в волю есть место. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Площадка открыта с пяти утра, закрывается в 23 часа. По периметру установлены урны, но пакетики для фекалий лучше прихватить с собой. Их тут нет.

Пустырь у дома

Понятное дело, что ни один собачник ездить из своего микрорайона в другой для выгула питомца не будет. Люди ищут места вблизи дома – пустыри или газоны вдоль пешеходных дорожек.

На пустыре можно поиграть с собакой.

Часть из хозяев добросовестно убирает за своими собаками, другие - правила игнорируют. Если выгуливать собаку рядом с домом, подрессировать ее тоже будет негде. Но покидать мячик или фрисби на свободной территории легко. Для районов со старой и плотной застройкой такой вариант не подойдет. Тогда остаются только прогулки по дворам на поводке.

Уборка после собаки - обязательна!

Что нужно для выгула собаки:

С собой на прогулку нужно брать намордник, особенно для крупных собак, поводок и пакетики для уборки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- намордник для крупных пород

- поводок

- пакетики для экскрементов.