Резкий минус. На Краснодарский край надвигается волна северной стужи

В Краснодарский край идет похолодание. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителей Краснодарского края ждет настоящая зима. Температура воздуха будет резко понижаться уже с 8 января. Начало первой рабочей недели года станет настоящим испытанием для теплолюбивых южан. Уже в понедельник, 9 января, столбики термометров опустятся до -8… -13 градусов, на востоке края эти показатели еще ниже – до -17 градусов в ночное время. Во вторник, 10 января, картина существенно не изменится. Ночью также будет до -15 в отдельных районах.

- По краю днем 9 января ожидается 0…-5 градусов, в горах днем -2…-7 градусов. На Черноморском побережье днем 9 января +3…-2 градусов, 10 января 0…+5 градусов, на участке от Джубги до Магри +3…+8 градусов, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночные заморозки придут и в субтропический Сочи. Власти города предупредили, что утром 8 января на побережье будет морозно – до -2 градусов. Местами образуется гололед. Все службы курорта переведены в усиленный режим работы по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского.

К минусовым температурам прибавится восточный порывистый ветер. Он будет дуть со скоростью 15-20 м/с. На Черноморском побережье ветер будет сильнее. На участке Анапа-Геленджик его порывы достигнут 17-22 м/с.

При этом настоящей зимней сказки со снегом в этот период не будет. Осадки в начале следующей недели маловероятны. А вот на реках с 8 по 10 января в северной и юго-восточной части региона, а также на мелководье Краснодарского водохранилища и в лиманах Азовского моря образуется лед. Он будет слабым, поэтому на него лучше не выходить.