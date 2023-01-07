Гало вырисовывается в небе. Фото: КП-Кубань

Лунное гало появилось в небе над Краснодарским краем. Редкое природное явление зафиксировали жители Усть-Лабинска. Вокруг Луны образовалось ровное кольцо. Правда, оно было не очень четким.

- Камера на телефоне не смогла полностью передать эффект. Невооруженным глазом гало было видно лучше, - признались очевидцы.

Эффект гало может появиться независимо от времени года и дня. Тут важны определенные условия, когда свет преломляется в водяных каплях в атмосфере. Но все же зимой, по признанию астрономов, светящийся круг возле Солнца или Луны можно увидеть чаще. А летом всего раз в несколько лет.

Гало почти всегда - предвестник погодных перемен, и его появление на этот раз, скорее всего, связано с похолоданием, грядущим в Краснодарский край.

В последний раз солнечное гало могли наблюдать в Краснодарском крае в сентябре 2022 года. Тогда оно появилось в Анапе. После этого в регион пришли тропические дожди.